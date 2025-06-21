Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот безобидный предмет в доме может стоить жизни вашему питомцу
Забытый шедевр автора зомби-хоррора 28 лет спустя назван лучшей фантастикой всех времён
Как за 48 часов превратить селёдку в гурманскую закуску
Не сажайте это рядом с огурцами: вытягивают соки и привлекают армию вредителей
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Почему мытьё люстр стало забытым искусством? Как изменилось восприятие уборки за 30 лет
Тепло и спокойствие: почему весной Испания — это рай для путешественников
Пикник на высшем уровне: 4 маринада для шашлыка, которые стоит попробовать

Производителя Labubu отчитали: акции рухнули на 8,8%

1:35
Экономика

Акции Pop Mart упали более чем на 6% после критики со стороны газеты "Жэньминь жибао".

Экономика
Фото: unsplash.com by Markus Spiske is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Компанию обвинили в "безудержном потребительском подходе" из-за их бизнес-модели с "слепыми" коробками, где покупатели не знают, какую фигурку получат. На 11:46 мск акции снизились на 6,52%, достигнув минимального значения в 232,4 гонконгского доллара. К закрытию рынка их снижение замедлилось до 3,62%, и они торговались по 239,6 гонконгского доллара.

За последние два дня акции компании упали на 8,8%, что привело к потере рыночной стоимости на 30,89 миллиардов гонконгских долларов (около $3,93 миллиарда).

Популярность "слепых" коробок заключается в том, что покупатели стремятся собрать коллекцию, иногда рискуя купить несколько одинаковых фигурок, чтобы найти редкие экземпляры, шанс на которые составляет менее 2%.

Что касается самих игрушек Labubu, это дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом. Их производство началось в 2019 году, но настоящий бум пришел в 2024 году благодаря вирусным трендам и знаменитостям.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Почему мытьё люстр стало забытым искусством? Как изменилось восприятие уборки за 30 лет
Производителя Labubu отчитали: акции рухнули на 8,8%
Тепло и спокойствие: почему весной Испания — это рай для путешественников
Пикник на высшем уровне: 4 маринада для шашлыка, которые стоит попробовать
Кошка пьёт из унитаза: она просто знает, что вы нальёте не то
Поза героя: простая йога-практика, которая избавит от боли в спине и поможет пищеварению
Пора выйти из бьюти-нулевых: мифы, которые мешают выглядеть круто
Бабушка в 71 год выучилась на графического дизайна в Турции и даже получила диплом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.