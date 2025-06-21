Производителя Labubu отчитали: акции рухнули на 8,8%

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции Pop Mart упали более чем на 6% после критики со стороны газеты "Жэньминь жибао".

Фото: unsplash.com by Markus Spiske is licensed under Free to use under the Unsplash License Экономика

Компанию обвинили в "безудержном потребительском подходе" из-за их бизнес-модели с "слепыми" коробками, где покупатели не знают, какую фигурку получат. На 11:46 мск акции снизились на 6,52%, достигнув минимального значения в 232,4 гонконгского доллара. К закрытию рынка их снижение замедлилось до 3,62%, и они торговались по 239,6 гонконгского доллара.

За последние два дня акции компании упали на 8,8%, что привело к потере рыночной стоимости на 30,89 миллиардов гонконгских долларов (около $3,93 миллиарда).

Популярность "слепых" коробок заключается в том, что покупатели стремятся собрать коллекцию, иногда рискуя купить несколько одинаковых фигурок, чтобы найти редкие экземпляры, шанс на которые составляет менее 2%.

Что касается самих игрушек Labubu, это дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом. Их производство началось в 2019 году, но настоящий бум пришел в 2024 году благодаря вирусным трендам и знаменитостям.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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