Нефть должна быть вне политики! Приоритетная задача ОПЕК

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что организация стремится к исключению политического влияния на свою работу.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост нефти

По его словам, для ОПЕК, контролирующей около трети мировых поставок энергии, это приоритетная задача. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ОПЕК нацелена на то, чтобы нефть воспринималась как обычный продукт, а не инструмент политической борьбы.

Аль-Гайс добавил, что организация работает над усилением своего влияния на глобальном энергетическом рынке.

По словам аль-Гайса, в отличие от ряда западных стран, ОПЕК не опирается на политические убеждения при составлении прогнозов и анализе нефтяного рынка. Он отметил, что организация всегда придерживается принципов объективности и профессионализма, стараясь избегать политической ангажированности.

Генеральный секретарь также выразил благодарность России за внимание к прогнозам ОПЕК и учет их при разработке национальной энергетической политики. По его мнению, это имеет существенное значение для эффективности работы всей организации.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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