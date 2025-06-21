Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Положите это в машину — забудьте про запахи и автохимию навсегда: просто и эффективно
От топоров к фартукам: Шварценеггер рассказал, как бизнес примирил его со Сталлоне
5 доступных продуктов, которые обеспечат вас нужным количеством белка: вы не поверите, как легко это сделать
Ядерные технологии нового поколения: как MARVEL открывает новые возможности
Гниют даже стоя на месте: эти машины — чемпионы по внутренней коррозии
Хэмилтон и Леклер сели на Ferrari F80: самая быстрая машина, на которой я ездил
Цены на жильё в России тормозят — но застройщики готовят ответ
Вся правда о пилингах летом: чем они опасны и какие из них всё-таки разрешены
Не просто умные — гениальные: 9 пород собак с настоящей человеческой памятью

Как 3000 рублей в месяц могут принести вам 2,2 млн к пенсии: эксперт о накоплениях

1:15
Экономика

По словам вице-президента Национальной ассоциации НПФ Алексея Денисова, участие в частных пенсионных программах — эффективный способ повысить уровень жизни после завершения карьеры.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Об этом он сообщил агентству "Прайм". Делая регулярные, пусть и небольшие взносы, можно сформировать к пенсии значительный капитал. Использование инструментов, предлагаемых негосударственными пенсионными фондами, дает возможность увеличить выплаты с 25% до 40% от привычного заработка.

НПФ предоставляют выбор из индивидуальных, корпоративных пенсионных планов, а также программ долгосрочных сбережений.

Денисов подчеркнул, что, к примеру, при ежемесячном откладывании 3000 рублей в рамках программы долгосрочных сбережений с 35 лет, получать выплаты можно начать уже в 50.

"Накопления составят более 2,2 миллиона рублей. И это при том, что собственных вложений из них будет только 540 тысяч. Остальная часть сформируется за счет полученного инвестдохода, возврата налогов и софинансирования от государства" — пояснил эксперт,

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Домашние животные
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Не просто умные — гениальные: 9 пород собак с настоящей человеческой памятью
Слишком дорогие гости: как туристы рискуют попасть в чёрный список Японии
Эти машины не ломаются — они просто сводят с ума владельцев
Не удаляйте любимые фото и видео! Вот как очистить память смартфона быстро и без потерь
Секреты гармонии: Анастасия Волочкова раскрыла свой главный принцип общения с замужней дочерью
Как экономическая стабильность помогает выгодно покупать и продавать подержанные автомобили
Взрыв вкуса в любое время года: заморозка арбуза для коктейлей и смузи — вот как правильно
Бессмертные герои и пыльные дороги: 10 вестернов, которые нужно увидеть, чтобы понять эпоху
Овощи уже поджариваются на грядках: что делать, чтобы спасти огород при +35
Тихая угроза на вашей кухне: физики предупреждают об опасности микроволновых печей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.