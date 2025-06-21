Как 3000 рублей в месяц могут принести вам 2,2 млн к пенсии: эксперт о накоплениях

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам вице-президента Национальной ассоциации НПФ Алексея Денисова, участие в частных пенсионных программах — эффективный способ повысить уровень жизни после завершения карьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

Об этом он сообщил агентству "Прайм". Делая регулярные, пусть и небольшие взносы, можно сформировать к пенсии значительный капитал. Использование инструментов, предлагаемых негосударственными пенсионными фондами, дает возможность увеличить выплаты с 25% до 40% от привычного заработка.

НПФ предоставляют выбор из индивидуальных, корпоративных пенсионных планов, а также программ долгосрочных сбережений.

Денисов подчеркнул, что, к примеру, при ежемесячном откладывании 3000 рублей в рамках программы долгосрочных сбережений с 35 лет, получать выплаты можно начать уже в 50.

"Накопления составят более 2,2 миллиона рублей. И это при том, что собственных вложений из них будет только 540 тысяч. Остальная часть сформируется за счет полученного инвестдохода, возврата налогов и софинансирования от государства" — пояснил эксперт,

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