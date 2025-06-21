Евросоюз откатился: снижение цены на российскую нефть стало несбыточной мечтой

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский союз приостановил усилия по уменьшению предельной цены на российскую нефть. Данная инициатива планировалась как часть восемнадцатого пакета санкций, направленных против России.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Издание Politico сообщает, что Евросоюз временно отказался от идеи снижения потолка цен на нефть из-за ближневосточного конфликта, который спровоцировал существенное увеличение стоимости нефти. Politico, ссылаясь на дипломатические источники, подчеркивает, что в сложившейся ситуации реализация подобной меры представляется "неосуществимой".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о намерении ЕС снизить ценовой предел на газ с 60 до 45 долларов за баррель и предпринять шаги для обеспечения хотя бы частичного соблюдения этого ограничения.

Однако осознание нереалистичности этих планов стало очевидным после саммита "Большой семерки", прошедшего в Канаде 15-17 июня. На этом мероприятии ЕК намеревалась согласовать ценовой потолок с другими западными странами, но участники не смогли достичь даже общей позиции по украинскому вопросу.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





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