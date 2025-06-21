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Евросоюз откатился: снижение цены на российскую нефть стало несбыточной мечтой

1:15
Экономика

Европейский союз приостановил усилия по уменьшению предельной цены на российскую нефть. Данная инициатива планировалась как часть восемнадцатого пакета санкций, направленных против России.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Издание Politico сообщает, что Евросоюз временно отказался от идеи снижения потолка цен на нефть из-за ближневосточного конфликта, который спровоцировал существенное увеличение стоимости нефти. Politico, ссылаясь на дипломатические источники, подчеркивает, что в сложившейся ситуации реализация подобной меры представляется "неосуществимой".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о намерении ЕС снизить ценовой предел на газ с 60 до 45 долларов за баррель и предпринять шаги для обеспечения хотя бы частичного соблюдения этого ограничения.

Однако осознание нереалистичности этих планов стало очевидным после саммита "Большой семерки", прошедшего в Канаде 15-17 июня. На этом мероприятии ЕК намеревалась согласовать ценовой потолок с другими западными странами, но участники не смогли достичь даже общей позиции по украинскому вопросу.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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