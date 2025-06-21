Доверяй, но проверяй: французы проконтролируют проекты Росатома по строительству АЭС в Узбекистане и Казахстане

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французская компания Assystem собирается участвовать в проектах атомных электростанций (АЭС) в Казахстане и Узбекистане, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Денис Блищ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ атомная станция

Как сообщает "Узатом", компания подписала меморандум о намерениях с французской группой, в рамках которого планируется создание совместного предприятия.

Это совместное предприятие будет заниматься техническим сопровождением строительства АЭС, помощью в подборе технических решений и их интеграцией, а также поддержкой проектов, связанных с развитием гражданской ядерной программы Узбекистана.

Кроме того, Assystem будет выступать в роли технического консультанта для казахстанской КНЭС, обеспечивая комплексное проектирование, управление проектами и строительство новых АЭС. Во французской компании отметили, что они имеют значительный опыт работы на международном ядерном рынке, сотрудничая с рядом стран, только начинающих развивать атомную энергетику, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция.

Assystem была основана в 1966 году для поддержки EDF при вводе в эксплуатацию французских АЭС и в настоящее время занимает одно из ведущих мест в мире по инженерным услугам в области атомной энергетики.

Также стоит отметить, что "Росатом" уже начал строительство АЭС малой мощности в Узбекистане и договорился с "Узатом" о возможности возведения АЭС большой мощности. В Казахстане "Росатом" объявлен лидером консорциума, который построит первую АЭС в стране.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.