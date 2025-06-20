Обойдёмся без их газа и нефти: Еврокомиссия представила законопроект по отказу от энергоресурсов из России

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1:23
Экономика

Еврокомиссия представила законопроект, предполагающий постепенный и эффективный отказ от импорта российского трубопроводного и сжиженного газа (СПГ) к концу 2027 года.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

Согласно предложению:

  • с начала 2026 года запрещено заключать новые контракты на поставку российского газа;
  • краткосрочные действующие соглашения могут действовать лишь до лета 2026 года;
  • долгосрочные контракты допустимы максимум до конца 2027 года.

Для стран без выхода к морю, включая Венгрию и Словакию, предусмотрены исключения — им дали дополнительный год на адаптацию. Это значит, что долгосрочный контракт Венгрии с Россией, подписанный в 2021 году (на 4,5 млрд кубометров), останется в силе до 31 декабря 2027 года.

Также с 2028 года российским компаниям запретят долгосрочное использование СПГ-терминалов в ЕС.

Ранее обсуждался и отказ от российской нефти, но четких сроков по ней не устанавливали. Теперь Еврокомиссия призывает страны ЕС полностью прекратить импорт и российской нефти до конца 2027 года, передает mandiner.

Уточнения

СПГ-терминал предназначен для приёма сжиженного природного газа (СПГ) с танкеров-газовозов, его последующей регазификации и передачи в газораспределительные сети.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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