Обойдёмся без их газа и нефти: Еврокомиссия представила законопроект по отказу от энергоресурсов из России

Еврокомиссия представила законопроект, предполагающий постепенный и эффективный отказ от импорта российского трубопроводного и сжиженного газа (СПГ) к концу 2027 года.
Согласно предложению:
Для стран без выхода к морю, включая Венгрию и Словакию, предусмотрены исключения — им дали дополнительный год на адаптацию. Это значит, что долгосрочный контракт Венгрии с Россией, подписанный в 2021 году (на 4,5 млрд кубометров), останется в силе до 31 декабря 2027 года.
Также с 2028 года российским компаниям запретят долгосрочное использование СПГ-терминалов в ЕС.
Ранее обсуждался и отказ от российской нефти, но четких сроков по ней не устанавливали. Теперь Еврокомиссия призывает страны ЕС полностью прекратить импорт и российской нефти до конца 2027 года, передает mandiner.
СПГ-терминал предназначен для приёма сжиженного природного газа (СПГ) с танкеров-газовозов, его последующей регазификации и передачи в газораспределительные сети.
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