Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше никаких мучений: раскрываем тайну идеальной очистки варёных яиц
Ваша тактика для самолета: как вернуть место, если кто-то занял ваше
Шокирующий лайфхак! Просто добавьте это в унитаз — и он будет пахнуть, как в дорогом отеле
Поддержка и обрезка физалиса: как сделать ваши растения крепкими и красивыми
Доверяй, но проверяй: французы проконтролируют проекты Росатома по строительству АЭС в Узбекистане и Казахстане
Цвет волос, который скрывает усталость и морщины: вы точно видели его у звёзд
Манчестер Юнайтед рассматривает неожиданный трансфер
Скрытые ловушки перекупщиков, которые могут обернуться дырой в кошельке — не дайте себя обмануть
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности

Собственный порт, заводы и 1,5 млн автомобилей: как южнокорейский Ульсан стал домом для Hyundai

3:09
Экономика

Этот грандиозный комплекс в Ульсане, на юго-востоке Южной Кореи, представляет собой крупнейший в мире центр автомобильной сборки, состоящий из пяти отдельных заводов и собственного порта.

Hyundai
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Hyundai

Вид на это предприятие Hyundai действительно впечатляет. Здесь новые автомобили Hyundai проходят все этапы: от производства и тестирования до контроля качества, после чего их отправляют на торговых судах в разные уголки планеты.

Завод Hyundai в Ульсане выпускает около 1,5 миллиона автомобилей в год, что делает его крупнейшим автомобильным заводом в мире. Он занимает огромную территорию в 1200 гектаров, а его стратегическое расположение играет ключевую роль в его эффективности.

Помимо пяти заводов, завода двигателей и трансмиссий, эта производственная площадка является единственной в мире, обладающей собственным специализированным портом. Этот порт обрабатывает 75% годового объема производства, отправляя автомобили более чем в 200 стран мира.

Здесь производится 17 различных моделей, от Santa Fe и Tucson до всего модельного ряда Genesis, а производственные линии работают 18 часов в сутки. В следующем году завод Hyundai в Ульсане планирует открыть шестой завод, который будет специализироваться исключительно на производстве электромобилей.

Завод в Ульсане был открыт в 1968 году, всего через год после основания самой компании Hyundai. Изначально он был создан для сборки автомобилей Ford, в частности модели Cortina, для удовлетворения потребностей местного рынка.

Сегодня Ульсан — настоящий гигант, масштабы которого поражают. На территории завода высажено около 600 000 деревьев и создано множество зон отдыха для сотрудников.

После прохождения производственной линии и контроля качества автомобили перемещаются на огромную парковку на набережной. Благодаря небольшому расстоянию и слаженной работе водителей, которые быстро размещают новые автомобили в автовозы, процесс погрузки на суда происходит очень оперативно.

Этот ежедневный процесс отлажен до мелочей, и каждые 24 часа из порта отходит судно. По словам ответственных за комплекс, такой способ производства и экспорта автомобилей позволяет экономить время и деньги, что является одной из основных причин, по которым Hyundai способен производить огромное количество автомобилей каждый год.

Город Ульсан вырос вокруг этого гигантского завода Hyundai, и сегодня его население составляет 1,1 миллиона человек. В 1968 году, когда началось строительство завода, в этом районе проживало всего 30 000 человек, что меньше, чем 34 000 сотрудников, которые работают на заводах сегодня, согласно carandmotor.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает
Экономика и бизнес
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает Аудио 
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Скрытые ловушки перекупщиков, которые могут обернуться дырой в кошельке — не дайте себя обмануть
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
ПСЖ и Борнмут близки к соглашению по Илье Забарни на сумму около 60 млн евро
Путешествие без подготовки — лотерея. Возьмите важное и будьте готовы к любым сюрпризам
Авокадо — не только для тостов: как он помогает сделать сердце здоровым и сильным
Собственный порт, заводы и 1,5 млн автомобилей: как южнокорейский Ульсан стал домом для Hyundai
Этот держатель для туалетной бумаги стал хитом среди хозяек! Попробуйте и вы
Губерниев иронично прокомментировал экстрадицию Промеса: что же ждет экс-футболиста
Жасмин скоро станет бабушкой: певица рассказала, как она будет баловать внука
Она наблюдает за вами: эксперт советует закрывать камеру на гаджетах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.