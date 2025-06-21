Собственный порт, заводы и 1,5 млн автомобилей: как южнокорейский Ульсан стал домом для Hyundai

3:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Этот грандиозный комплекс в Ульсане, на юго-востоке Южной Кореи, представляет собой крупнейший в мире центр автомобильной сборки, состоящий из пяти отдельных заводов и собственного порта.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Hyundai

Вид на это предприятие Hyundai действительно впечатляет. Здесь новые автомобили Hyundai проходят все этапы: от производства и тестирования до контроля качества, после чего их отправляют на торговых судах в разные уголки планеты.

Завод Hyundai в Ульсане выпускает около 1,5 миллиона автомобилей в год, что делает его крупнейшим автомобильным заводом в мире. Он занимает огромную территорию в 1200 гектаров, а его стратегическое расположение играет ключевую роль в его эффективности.

Помимо пяти заводов, завода двигателей и трансмиссий, эта производственная площадка является единственной в мире, обладающей собственным специализированным портом. Этот порт обрабатывает 75% годового объема производства, отправляя автомобили более чем в 200 стран мира.

Здесь производится 17 различных моделей, от Santa Fe и Tucson до всего модельного ряда Genesis, а производственные линии работают 18 часов в сутки. В следующем году завод Hyundai в Ульсане планирует открыть шестой завод, который будет специализироваться исключительно на производстве электромобилей.

Завод в Ульсане был открыт в 1968 году, всего через год после основания самой компании Hyundai. Изначально он был создан для сборки автомобилей Ford, в частности модели Cortina, для удовлетворения потребностей местного рынка.

Сегодня Ульсан — настоящий гигант, масштабы которого поражают. На территории завода высажено около 600 000 деревьев и создано множество зон отдыха для сотрудников.

После прохождения производственной линии и контроля качества автомобили перемещаются на огромную парковку на набережной. Благодаря небольшому расстоянию и слаженной работе водителей, которые быстро размещают новые автомобили в автовозы, процесс погрузки на суда происходит очень оперативно.

Этот ежедневный процесс отлажен до мелочей, и каждые 24 часа из порта отходит судно. По словам ответственных за комплекс, такой способ производства и экспорта автомобилей позволяет экономить время и деньги, что является одной из основных причин, по которым Hyundai способен производить огромное количество автомобилей каждый год.

Город Ульсан вырос вокруг этого гигантского завода Hyundai, и сегодня его население составляет 1,1 миллиона человек. В 1968 году, когда началось строительство завода, в этом районе проживало всего 30 000 человек, что меньше, чем 34 000 сотрудников, которые работают на заводах сегодня, согласно carandmotor.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.





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