Ставка 8% — новый шаг для сельхозпроизводителей: техника станет доступнее

В ближайшее время министерство сельского хозяйства России снизит ставку льготного кредитования на покупку сельхозтехники с 12% до 8%.
Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова на панельной сессии "Продовольственная безопасность России: вызовы, стратегии и перспективы развития" в рамках ПМЭФ-2025.
Фастова отметила, что новое решение сделает ставку для отечественной техники приоритетной на уровне 8%. Она выразила надежду, что это изменение поможет увеличить объемы закупок и позволит сельхозпроизводителям приобрести больше техники.
Также Елена Фастова подчеркнула, что одной из важных задач для российского агропромышленного комплекса является увеличение доли российской и белорусской сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке до 80% к 2030 году, согласно пресс-службе Минсельхоза РФ.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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