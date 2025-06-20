Скидки на такси с детьми: в Ростове растёт число маленьких пассажиров

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Ростове увеличивается количество водителей такси с детскими креслами, но чаще пассажиры предпочитают использовать свои кресла.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Детское кресло

Ранее федеральные СМИ сообщали о планах главного агрегатора такси снизить стоимость поездок для пассажиров с детьми, в том числе за счет привлечения большего числа водителей с детскими креслами.

Таксист Роман в интервью rostovgazeta.ru отметил, что агрегатор активно предлагает скидки и рекомендует водителям приобретать кресла через маркетплейс.

Однако собеседник не уверен, насколько активно водители в Ростове реагируют на эти предложения. Он также упомянул, что некоторые таксисты работают по детским тарифам из-за их высокой стоимости, но это создает определенные неудобства, поскольку при выполнении поездки в таком тарифе водитель не может сделать замечание ребенку за его поведение.

Роман рассказал, что сам пробовал работать в детских тарифах, но столкнулся с постоянным шумом и беспокойством детей, что сделало такую работу для него сложной.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.





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