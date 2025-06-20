Силуанов о судьбе заблокированных резервов России: Будем биться

На данный момент нет заявок от иностранных компаний на возвращение в Россию.
Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), пишут Известия.
Он отметил, что, хотя заявок пока нет, интерес к инвестициям в Россию растет. Силуанов также упомянул, что существует подкомиссия по иностранным инвестициям, которая в основном занимается вопросами выхода зарубежных компаний из страны.
Министр добавил, что заблокированные за границей резервы всё еще принадлежат России, и власти не собираются отказываться от них. Он подчеркнул, что страна будет делать всё возможное для их возвращения, заявив:
"Это наши деньги, просто так дарить такие суммы, да и какие бы ни были суммы, неправильно. Будем биться до последнего".
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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