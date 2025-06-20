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Силуанов о судьбе заблокированных резервов России: Будем биться

0:54
Экономика

На данный момент нет заявок от иностранных компаний на возвращение в Россию.

Антон Силуанов
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антон Силуанов

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), пишут Известия.

Он отметил, что, хотя заявок пока нет, интерес к инвестициям в Россию растет. Силуанов также упомянул, что существует подкомиссия по иностранным инвестициям, которая в основном занимается вопросами выхода зарубежных компаний из страны.

Министр добавил, что заблокированные за границей резервы всё еще принадлежат России, и власти не собираются отказываться от них. Он подчеркнул, что страна будет делать всё возможное для их возвращения, заявив:

"Это наши деньги, просто так дарить такие суммы, да и какие бы ни были суммы, неправильно. Будем биться до последнего".

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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