МРОТ до 27 тысяч рублей — реально ли? Работодателям придётся пересмотреть тарифные сетки

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, рассказала, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 27 тысяч рублей — это амбициозная, но вполне осуществимая задача.

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Она отметила, что это связано с планом поэтапного увеличения МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году по поручению президента Владимира Путина.

Сегодняшний МРОТ составляет 22,4 тысячи рублей, и для достижения целевого показателя к 2030 году нужно делать шаги каждый год. Бессараб добавила, что повышение МРОТ будет учтено в бюджете и затронет всю систему оплаты труда, поскольку работодателям придется пересмотреть тарифные сетки, пишет NEWS.ru.

Она подчеркнула, что, несмотря на повышение минимального оклада, зарплаты различных специалистов, таких как уборщицы и инженеры, не могут быть равными. Поэтому работодателям придется создавать разрыв между различными тарифными разрядами.

Уточнения

Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (обязан) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.





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