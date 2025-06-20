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Газпромбанк и Знание договорились о совместных проектах

Экономика

Газпромбанк и Российское общество "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума.

Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль и заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс
Фото: Пресс-служба Газпромбанка
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль и заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс

В рамках партнерства планируется реализация образовательных и просветительских инициатив, также подготовка новых специалистов в сфере просвещения. Открываются также новые возможности для общества, в частности, Газпромбанк поддержит его ключевые проекты, такие как Знание. Премия, Знание. Игра.

"Уже в этом году коллеги стали партнерами нашего федерального марафона Знание. Первые, и сегодня мы видим широкий потенциал для расширения взаимодействия", — сообщил генеральный директор Российского общества Максим Древаль.

Общество "Знание" ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи, организует научные соревнования, конкурсы, викторины и даже снимает фильмы. Газпромбанк, работающий со знаниями как с активом, заинтересован в столь выгодном партнерстве с просветительской организацией, занимающейся популяризацией науки и объединяющей ведущих ученых и общественных деятелей страны.

"Для нас особенно ценно, что это партнерство поможет привлечь молодые таланты в науку и технологии, создав основу для будущего лидерства России в этих сферах", — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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