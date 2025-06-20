1500 тонн тортов и пирожных в месяц: в Челябинской области появится новый завод

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Челябинской области появится новый завод, который будет производить 1500 тонн тортов и пирожных в месяц.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Клубничный маффин

Соглашение о строительстве подписали губернатор Алексей Текслер и гендиректор компании "Хлебпром" Ярослав Шадыря на ПМЭФ-2025.

Объем инвестиций в проект составит 2,5 миллиарда рублей, а реализация намечена на 2026-2028 годы. Завод будет использовать передовые технологии и инновационное оборудование, что позволит увеличить ассортимент продукции и создать 1700 новых рабочих мест, пишет URA.RU.

Компания "Хлебпром" активно работает над импортозамещением и занимает ведущие позиции на рынке, имея производственные активы в разных регионах России и за рубежом.

Уточнения

Ассортиме́нт (франц. Assortiment от фр. assorti — подобранный) — состав однородной продукции по видам, сортам и маркам.





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