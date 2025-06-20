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Цены на дизельное топливо растут: как Европа зависит от Ормузского пролива

1:40
Экономика

Цены на дизельное топливо в Европе демонстрируют устойчивый рост уже пятую неделю подряд.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Конфликт между Израилем и Ираном, вызвала серьезную обеспокоенность в странах Евросоюза, которые в значительной степени зависят от поставок топлива, проходящих через стратегически важный Ормузский пролив, особенно после ограничения доступа к российским энергоресурсам.

По словам Юджина Линделла, руководителя отдела нефтепродуктов в консалтинговой компании FGE NexantECA, многие импортеры спешат создать запасы на случай длительных перебоев, вызванных потенциальной блокадой Ормузского пролива. Поэтому рост цен неизбежен.

По оценкам Bloomberg, ежегодный объем импорта дизельного топлива в Европу через Ормузский пролив составляет около 850 000 баррелей в день, что делает регион крайне уязвимым к нестабильности и потенциальным сбоям в поставках.

Европа стала более уязвимой к перебоям в поставках из-за повышенной зависимости от Ормузского пролива, ограниченных мощностей местной нефтепереработки и изменения структуры поставок после введения санкций против России.

Запрет на импорт российского дизельного топлива лишил Европу крупнейшего и наиболее надежного поставщика. В результате Европа переориентировалась на Ближний Восток, в частности, на ОАЭ и Саудовскую Аравию, для восполнения дефицита, большая часть этих поставок проходит через Ормузский пролив. Данные показывают, что движение судов через пролив уже замедляется, передает Zero Hedge.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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