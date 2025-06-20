Трагедия Air India омрачила крупнейший авиасалон в Париже: Boeing молчит, Airbus заключает контракты на $21 млрд

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Каждые два года Париж становится местом встречи для более чем 100 000 профессионалов авиационной индустрии.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

Однако на последнем мероприятии, состоявшемся на этой неделе, атмосфера была заметно более приглушенной, особенно после авиакатастрофы с самолетом Air India, следовавшим в Лондон из Ахмадабада.

Для выяснения причин крушения следователи извлекли "черный ящик" из разбившегося самолета. Boeing, производитель самолетов, и GE Aerospace, создавшие двигатели для 787 Dreamliner, в знак уважения к семьям 241 погибшего пассажира и члена экипажа, а также не менее 30 жертвам на земле, отменили большинство запланированных мероприятий для прессы.

В дополнение к показу гражданских и военных самолетов и оружейных систем общее впечатление было испорчено обострением конфликта между Израилем и Ираном.

Французское правительство, выражая несогласие с эскалацией, заставило организаторов закрыть стенды с оружием израильских компаний.

Турбо Сьогрен, руководитель международного направления Boeing по взаимодействию с правительствами и оборонными предприятиями, отметил, что из-за военных действий ряд ближневосточных заказчиков не смогли присутствовать на встречах.

Авиасалон, наряду с его британским аналогом в Фарнборо, графство Хэмпшир, традиционно является ареной конкурентной борьбы между Airbus и Boeing за заключение максимального количества контрактов с авиакомпаниями.

Однако серия кризисов, затронувших Boeing, включая две катастрофы 737 Max в 2018 и 2019 годах, привела к тому, что Airbus вырвался вперед. Согласно данным авиационной консалтинговой компании Cirium Ascend, компания из Тулузы объявила о 142 твердых заказах и 102 предварительных соглашениях на общую сумму 21 миллиард долларов.

Американская компания Boeing не сообщила о заключении каких-либо контрактов. Даррен Халст, вице-президент Boeing по коммерческому маркетингу, выразил соболезнования семьям, пострадавшим в трагедии Air India.

До публикации официальных результатов расследования причин катастрофы Air India эксперты воздерживаются от прогнозов относительно возможных долгосрочных последствий для Boeing, пишет The Guardian.

Уточнения

Эскала́ция (англ. escalation, букв. восхождение с помощью лестницы) — наращивание (вооружений и т. п.), распространение (конфликта и т. п.), обострение (положения и т. п.) чего-либо.



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