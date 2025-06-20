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Газпромбанк подписал соглашения с двумя регионами о строительстве конгрессно-выставочных центров

1:31
Экономика

Газпромбанк заключил соглашения с Томской и Астраханской областями о реализации проектов по строительству современных конгрессно-выставочных центров (КВЦ).

Газпромбанк заключил соглашения с Томской и Астраханской областями
Фото: Пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк заключил соглашения с Томской и Астраханской областями

Общий объем инвестиций в проекты составит более 50 млрд рублей. Реализация инициатив ведется в рамках Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли России до 2030 г. и поручения Президента Владимира Путина о формировании филиалов Национального центра "Россия".

Газпромбанк планирует выступить финансовым партнером, участником проектных компаний станет ООО "ГПБ-Инфраструктурный холдинг" (входит в группу Газпромбанка). Проекты будут реализованы на условиях концессионных соглашений.

"Государство разработало новую стратегию развития конгрессно-выставочной отрасли. Газпромбанк как крупнейший участник рынка инфраструктурного строительства намерен поддержать ее исполнение с помощью механизмов ГЧП. Проекты, по которым мы сегодня подписали ряд соглашений, не только создадут современные площадки для деловых мероприятий, но и станут драйверами делового туризма и повышения инвестиционной привлекательности регионов", — отметил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.

Новые центры позволят регионам принимать международные форумы, выставки и конференции, способствуя развитию малого и среднего бизнеса, а также созданию рабочих мест.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Газпромбанк подписал соглашения с двумя регионами о строительстве конгрессно-выставочных центров
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