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Сначала просто хотел подзаработать, а в итоге стал домовладельцем

2:33
Экономика

Что, если обычная банка из-под газировки может приблизить вас к покупке собственного дома? Именно это произошло с Дэмианом Гордоном — и его история впечатляет не меньше, чем результат.

Сбор банок
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Сбор банок

Всё началось с прогулок по паркам

В 2017 году 36-летний Дэмиан Гордон из Нового Южного Уэльса начал собирать выброшенные банки и бутылки — сначала просто чтобы немного подзаработать. Он использовал австралийскую систему "Return and Earn", возвращая тару за 10 центов каждую.

Со временем это хобби переросло в нечто большее: за 7 лет Гордон сдал более 450 000 единиц упаковки и получил за это $46 000 AUD. А потом — купил на эти деньги дом. "Сначала я не считал, сколько именно выходит. Деньги просто копились на счёте", — рассказал он ABC News. И однажды этих накоплений хватило, чтобы выиграть на аукционе небольшой рыбацкий домик на побережье.

Где он брал столько банок

Ответ — на музыкальных фестивалях. Более 500 таких мероприятий проходят ежегодно по всей Австралии, и Гордон часто там волонтёрил. Он собирал отходы после гостей и нередко находил не только тару, но и брошенные продукты, палатки, спальные мешки, гирлянды.

"Однажды я набрал столько консервов, что мне хватило еды на несколько недель", — вспоминает он.

История длиною в жизнь

Любовь к переработке у Гордона с детства. Вместе с мамой он часто бывал на свалках, где они находили полезные вещи: от школьной обуви до мебели. Его новый дом частично обставлен вещами, найденными на локальных уборках.

"Мы живём в обществе, где всё выкидывается. Свадьбы, фестивали — это горы отходов", — говорит он.

Для него сбор вторсырья — не просто источник дохода, а философия и протест против излишнего потребления.

Рекорд и признание

Его результат стал рекордом по программе "Return and Earn". "Такие истории вдохновляют приходить на работу каждый день", — говорит Даниэль Смолли, CEO организации, управляющей программой.

Но даже став владельцем дома, Гордон не собирается останавливаться: "Теперь это часть меня". Он продолжает собирать тару, заботясь об экологии и будущем.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Перерабо́тка отхо́дов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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