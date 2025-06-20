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Всё началось с одного скворечника — теперь у неё очередь из покупателей

2:29
Экономика

Всё началось с обычного подарка на День матери — но обернулось настоящим бизнесом. В 9 лет Миа Маловер из Лейк-Орион, штат Мичиган, решила смастерить скворечник для мамы. Сегодня, в 12 лет, она продаёт уже сотни таких изделий через своё мини-предприятие Mia's Corner, которое обустроено прямо в семейном амбаре.

Скворечники дома
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Скворечники дома

Миа изготовила около 300 скворечников. Идея настолько понравилась окружающим, что девушка быстро поняла: это может стать её делом.

"Мне было приятно, что я сделала что-то классное, что людям это понравилось и даже захотелось купить. Я подумала: а ведь это может быть бизнес", — делится Миа.

Она полностью ведёт процесс сама: от распила досок до покраски и сборки. В ход идут разные стили и цветовые решения, а каждый скворечник — уникален.

"Я делаю почти всё: пилим, строгаем, крашу, собираю и прибиваю. Практически весь процесс на мне", — рассказывает она.

Участие в ярмарках — любимая часть её работы. Именно там Миа может напрямую рассказать покупателям о своих изделиях и по-настоящему проявить себя.

"Мне нравится общаться с людьми, объяснять, как я это делаю. Это моё собственное дело, и это очень круто", — говорит юная предпринимательница.

Её отец, Майк Маловер, с самого начала рядом. Он научил Миа работать с инструментами и следит, чтобы всё было безопасно. Но главное — это совместное время.

"Она всегда рядом со мной — с самого рождения. Помогает, будь то машина или амбар. Мы просто делаем это вместе", — говорит Майк.

"Я горжусь, как она понимает бизнес: сколько стоят материалы, сколько заработала. И смотреть, как она уверенно общается с клиентами — просто восторг", — добавляет он.

Все доходы Миа откладывает — её цель: купить Ford Bronco, когда получит права.

"Я просто хотела порадовать маму, а теперь у меня настоящее дело. Это здорово", — говорит она.

История Мии — вдохновляющий пример того, как простое увлечение может перерасти в серьёзное дело. С любовью к творчеству, поддержкой семьи и стремлением к своей мечте она доказала: возраст не помеха для настоящего успеха.

Уточнения

Предпринима́тельство (предпринима́тельская де́ятельность) — осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Рукоде́лие — вид ручного труда, искусство выполнения вещей из ткани, ниток, шерсти и других материалов.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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