Судно BYD Shenzhen, как самый вместительный автомобилевоз в мире, завершило свой дебютный рейс в Бразилию.
Эта страна стала приоритетным направлением для экспорта китайских электрокаров. В свою очередь, местные отраслевые объединения призывают к увеличению тарифов для защиты бразильской автопромышленности. Несмотря на это, китайские производители автомобилей выразили намерение строить заводы на территории Бразилии.
По прибытии судна в порт Итажаи, отраслевые группы выразили обеспокоенность тем, что массовый ввоз автомобилей от BYD и других китайских марок может затормозить развитие отечественного производства и привести к потере рабочих мест.
Анализ данных о поставках подтвердил, что BYD использует растущий флот грузовых судов для ускорения своей международной экспансии, с акцентом на Бразилию.
Ожидается, что импорт китайских автомобилей в Бразилию возрастёт на 40%, составив около 200 000 единиц в этом году.
Отраслевые организации утверждают, что Китай использует низкие тарифы в Бразилии для наращивания экспорта, вместо инвестиций в местные заводы. Они призывают правительство ускорить повышение тарифов на импорт электромобилей с 10% до 35%.
Бразилия стала ареной напряженности в связи с расширением китайской автомобильной промышленности, столкнувшись с избытком автомобилей и экспортным бумом, передает Reuters.
Правительство Бразилии проводит политику, направленную на рост продаж электромобилей и гибридных автомобилей, что соответствует специализации BYD.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?