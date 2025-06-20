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Бразилия в тисках китайского автопрома: судно BYD Shenzhen завершило дебютный рейс

1:45
Экономика

Судно BYD Shenzhen, как самый вместительный автомобилевоз в мире, завершило свой дебютный рейс в Бразилию.

BYD
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schwichtenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD

Эта страна стала приоритетным направлением для экспорта китайских электрокаров. В свою очередь, местные отраслевые объединения призывают к увеличению тарифов для защиты бразильской автопромышленности. Несмотря на это, китайские производители автомобилей выразили намерение строить заводы на территории Бразилии.

По прибытии судна в порт Итажаи, отраслевые группы выразили обеспокоенность тем, что массовый ввоз автомобилей от BYD и других китайских марок может затормозить развитие отечественного производства и привести к потере рабочих мест.

Анализ данных о поставках подтвердил, что BYD использует растущий флот грузовых судов для ускорения своей международной экспансии, с акцентом на Бразилию.

Ожидается, что импорт китайских автомобилей в Бразилию возрастёт на 40%, составив около 200 000 единиц в этом году.

Отраслевые организации утверждают, что Китай использует низкие тарифы в Бразилии для наращивания экспорта, вместо инвестиций в местные заводы. Они призывают правительство ускорить повышение тарифов на импорт электромобилей с 10% до 35%.

Бразилия стала ареной напряженности в связи с расширением китайской автомобильной промышленности, столкнувшись с избытком автомобилей и экспортным бумом, передает Reuters.

Правительство Бразилии проводит политику, направленную на рост продаж электромобилей и гибридных автомобилей, что соответствует специализации BYD.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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