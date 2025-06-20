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В рамках ПМЭФ-2025 Минобрнауки России, Газпромбанк и Центр технологического лидерства подписали соглашение о стратегическом взаимодействии

Экономика

На полях ПМЭФ-2025 Министерство науки и высшего образования РФ, Газпромбанк и "Центр технологического лидерства" закрепили свои намерения о стратегическом сотрудничестве подписанием соответствующего соглашения.

Подписание соглашения между Министерством науки и высшего образования РФ, Газпромбанком и Центром технологического лидерства
Фото: Пресс-служба Газпромбанка
Подписание соглашения между Министерством науки и высшего образования РФ, Газпромбанком и Центром технологического лидерства

Основная цель документа — разработка предложений по совершенствованию системы мер, направленных на достижение технологического лидерства РФ, в том числе в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", проекта "Передовые инженерные школы" и федерального проекта "Технологии" (Платформа университетского технологического предпринимательства).

Газпромбанк в роли стратегического партнера программы будет содействовать развитию проектов ранних стадий университетов, имеющих научный и технологический потенциал, и поддерживать проекты университетов — участников программы.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что соглашение позволяет объединить научно-образовательный потенциал университетов, инвестиционную инфраструктуру и опыт развития высокотехнологичных отраслей Газпромбанка и уникальную экспертизу "Центра технологического лидерства" для создания необходимой связи между лабораторной разработкой и промышленным внедрением.

"Стратегические технологические проекты наших ведущих университетов получат дополнительную серьезную комплексную поддержку на всех этапах — от идеи до серийного производства. Это необходимо для достижения целей технологического лидерства нашей страны", — отметил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Сейчас перед нашей страной стоят большие вызовы, связанные с технологическим предпринимательством. Мы нацелены найти такой формат взаимодействия, в котором государство, бизнес и университеты смогут понимать друг друга, объединиться и выработать общий подход по запуску, финансированию и развитию совместных проектов. В наших университетах невероятные таланты — они технически подкованы, имеют видение того, как технологии и наука могут улучшить качество жизни, амбициозны, у них много действительно сильных и инновационных проектов", — подчеркнул заместитель Председателя Правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

"Сегодня, в условиях ускорения научно-технического развития, перед университетами открываются огромные возможности по внедрению своих разработок в реальный сектор, — отметила генеральный директор "Центра технологического лидерства" Ирина Жукова. — Программа "Приоритет-2030" фокусирует университеты на стратегических технологических проектах для достижения лидерства. А наше партнерство с Минобрнауки России и Газпромбанком создает ключевые условия: мы вместе отрабатываем механизмы, чтобы довести перспективные научные результаты из университетских лабораторий до стадии готовых, востребованных экономикой решений максимально быстро. Наша цель — действенная кооперация команд ведущих университетов и привлечение инвестиций в наукоемкие проекты уже на ранних стадиях, что критически важно для роста высокотехнологичного сектора".

Основными задачами соглашения стали содействие организации экспертной деятельности по оценке научных и научно-технических проектов, а также инновационных проектов со стороны индустрии; продвижение и позиционирование технологического лидерства в качестве приоритетного направления развития образовательных организаций; разработка предложений по созданию и развитию новых и совершенствованию действующих инструментов финансирования научных, а также инновационных проектов; разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных с участием вузов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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