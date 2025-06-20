ООО Завидово Девелопмент будет управлять речным вокзалом Завидово

5:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках Петербургского международного экономического форума Правительство Тверской области и ООО "Завидово Девелопмент" подписали соглашение в сфере развития туризма в ОЭЗ "Завидово".

Фото: Пресс-служба администрации Тверской области Здание речного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла Завидово

Компании передается в управление здание речного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла "Завидово".

Предметом Соглашения является сотрудничество сторон в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства в Тверской области, комплексное развитие внутреннего и въездного туризма за счет развития туристской инфраструктуры в Конаковском муниципальном округе. Документ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор "Васта Дискавери", председатель совета директоров ООО "Завидово Девелопмент" Сергей Бачин.

Стороны также договорились инициировать расширение границ особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Завидово". ОЭЗ "Завидово" была создана 10 лет назад и за эти годы продемонстрировала свою инвестиционную привлекательность, в связи с чем и было принято данное решение. Совместно с правительством Тверской области будут выбираться самые интересные и эффективные предложения потенциальных инвесторов, которые готовы развивать ОЭЗ. Предполагается, что в результате совместных усилий объём вложений в развитие ОЭЗ "Завидово" благодаря привлечению новых инвесторов составит порядка 5 млрд рублей.

Одним из направлений сотрудничества в рамках подписанного Соглашения станет передача в управление ООО "Завидово Девелопмент" здания речного вокзала "Завидово".

"Завидово Девелопмент" (входит в группу компаний "Васта Дискавери") имеет 20-летний опыт комплексного развития территории в Конаковском районе Тверской области Компания построила и управляет крупнейшим в Центральной России всесезонным курортом "Завидово", туристической инфраструктурой, коммерческой и жилой недвижимостью на территории курорта.

Здание речного вокзала "Завидово" было введено в эксплуатацию в 2025 году. Трехэтажное здание вместе со шпилем имеет высоту 44 метра, а общая площадь — более 2,3 тыс. квадратных метров. В составе ТПУ "Завидово" вокзал станет по сути "входными воротами" для путешествий по Верхней Волге.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя:

"Проекты компании на территории Завидово уже стали ключевым драйвером развития туриндустрии в нашем регионе, задали высочайшие стандарты создания туристических объектов мирового уровня, качества отдыха и сервиса для наших гостей. Для нас это дальнейшее развитие территории Тверской области, её туристического и инвестиционного потенциала, создание современных рабочих мест для наших жителей, молодёжи".

Сергей Бачин, генеральный директор "Васта Дискавери", председатель совета директоров "Завидово Девелопмент":

"Порт и речной вокзал "Завидово" — знаковый проект для Тверской области, открывающий новые горизонты для развития внутреннего туризма. Управление этим объектом нашей компанией также облегчит логистические и организационные процессы работы с туристами: размещение гостей на курорте "Завидово", организация экскурсий и досуга на территории. Мы рассчитываем, что речной вокзал транспортно-пересадочного узла "Завидово" будет не просто транзитным пунктом, а полноценным туристическим центром, повышая престиж Тверской области как привлекательного туристического направления".

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Завидово" в ОЭЗ Завидово Тверской области велось с 2020 года. В 2024 году начал работу порт "Завидово", часть туристско-рекреационного кластера "Волжское Море". Порт может принимать до семи круизных лайнеров одновременно, а вне периода навигации на стоянку здесь могут расположиться до пяти туристических теплоходов и до 10 экскурсионных и прогулочных судов. Порт рассчитан на 816 судозаходов в год и на среднегодовой пассажиропоток около 204 тысяч человек (более 1000 человек в сутки).

ТПУ "Завидово" объединит возможности водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Следующий этап развития кластера "Волжское Море" — строительство железнодорожной ветки протяжённостью 15,6 км от Октябрьской железной дороги до порта. Туристы получат возможность за час добираться до речного вокзала "Завидово" и отправляться в круизы по Волге, экономя до двух суток, которые уходят на прохождение теплоходами шлюзов канала имени Москвы на пути к Волге.

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