Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бразилия в тисках китайского автопрома: судно BYD Shenzhen завершило дебютный рейс
Спите с вентилятором всю ночь? Откроем три причины, почему не стоит этого делать
Экс-супруги продолжают войну: Прилучный обвиняет Муцениеце в клевете
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Алексей Учитель о взрослых образах своей дочери Анны Пересильд: важно, что в голове
Собака может всё понять по запаху: что именно она улавливает в незнакомце
Мозг против спорта: как обмануть себя и не бросить тренировки
Когда укус — это тревожный сигнал: как отличить аллергию от инфекции
В рамках ПМЭФ-2025 Минобрнауки России, Газпромбанк и Центр технологического лидерства подписали соглашение о стратегическом взаимодействии

ООО Завидово Девелопмент будет управлять речным вокзалом Завидово

5:04
Экономика

В рамках Петербургского международного экономического форума Правительство Тверской области и ООО "Завидово Девелопмент" подписали соглашение в сфере развития туризма в ОЭЗ "Завидово".

Здание речного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла Завидово
Фото: Пресс-служба администрации Тверской области
Здание речного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла Завидово

Компании передается в управление здание речного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла "Завидово".

Предметом Соглашения является сотрудничество сторон в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства в Тверской области, комплексное развитие внутреннего и въездного туризма за счет развития туристской инфраструктуры в Конаковском муниципальном округе. Документ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор "Васта Дискавери", председатель совета директоров ООО "Завидово Девелопмент" Сергей Бачин.

Стороны также договорились инициировать расширение границ особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Завидово". ОЭЗ "Завидово" была создана 10 лет назад и за эти годы продемонстрировала свою инвестиционную привлекательность, в связи с чем и было принято данное решение. Совместно с правительством Тверской области будут выбираться самые интересные и эффективные предложения потенциальных инвесторов, которые готовы развивать ОЭЗ. Предполагается, что в результате совместных усилий объём вложений в развитие ОЭЗ "Завидово" благодаря привлечению новых инвесторов составит порядка 5 млрд рублей.

Одним из направлений сотрудничества в рамках подписанного Соглашения станет передача в управление ООО "Завидово Девелопмент" здания речного вокзала "Завидово".

"Завидово Девелопмент" (входит в группу компаний "Васта Дискавери") имеет 20-летний опыт комплексного развития территории в Конаковском районе Тверской области Компания построила и управляет крупнейшим в Центральной России всесезонным курортом "Завидово", туристической инфраструктурой, коммерческой и жилой недвижимостью на территории курорта.

Здание речного вокзала "Завидово" было введено в эксплуатацию в 2025 году. Трехэтажное здание вместе со шпилем имеет высоту 44 метра, а общая площадь — более 2,3 тыс. квадратных метров. В составе ТПУ "Завидово" вокзал станет по сути "входными воротами" для путешествий по Верхней Волге.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя:

"Проекты компании на территории Завидово уже стали ключевым драйвером развития туриндустрии в нашем регионе, задали высочайшие стандарты создания туристических объектов мирового уровня, качества отдыха и сервиса для наших гостей. Для нас это дальнейшее развитие территории Тверской области, её туристического и инвестиционного потенциала, создание современных рабочих мест для наших жителей, молодёжи".

Сергей Бачин, генеральный директор "Васта Дискавери", председатель совета директоров "Завидово Девелопмент":

"Порт и речной вокзал "Завидово" — знаковый проект для Тверской области, открывающий новые горизонты для развития внутреннего туризма. Управление этим объектом нашей компанией также облегчит логистические и организационные процессы работы с туристами: размещение гостей на курорте "Завидово", организация экскурсий и досуга на территории. Мы рассчитываем, что речной вокзал транспортно-пересадочного узла "Завидово" будет не просто транзитным пунктом, а полноценным туристическим центром, повышая престиж Тверской области как привлекательного туристического направления".

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Завидово" в ОЭЗ Завидово Тверской области велось с 2020 года. В 2024 году начал работу порт "Завидово", часть туристско-рекреационного кластера "Волжское Море". Порт может принимать до семи круизных лайнеров одновременно, а вне периода навигации на стоянку здесь могут расположиться до пяти туристических теплоходов и до 10 экскурсионных и прогулочных судов. Порт рассчитан на 816 судозаходов в год и на среднегодовой пассажиропоток около 204 тысяч человек (более 1000 человек в сутки).

ТПУ "Завидово" объединит возможности водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Следующий этап развития кластера "Волжское Море" — строительство железнодорожной ветки протяжённостью 15,6 км от Октябрьской железной дороги до порта. Туристы получат возможность за час добираться до речного вокзала "Завидово" и отправляться в круизы по Волге, экономя до двух суток, которые уходят на прохождение теплоходами шлюзов канала имени Москвы на пути к Волге.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает
Экономика и бизнес
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает Аудио 
Неожиданное расширение Золотого кольца: какие города попадут в список
Туризм
Неожиданное расширение Золотого кольца: какие города попадут в список Аудио 
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Авто
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Из косточки — в дерево: как превратить личи в экзотику с плодами
ООО Завидово Девелопмент будет управлять речным вокзалом Завидово
Газпромбанк и Сириус договорились о совместных проектах в сфере образования и технологий
Одна мама — трое пап: у кошек всё серьёзно с генетикой, но только весной
Возвращение Ефремова: что сказал Михалков о новом этапе карьеры актёра?
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана
Открыла банку тунца — и приготовила сытный салат за 20 минут
Это была бы катастрофа: в Кремле резко ответили на слухи о ядерном ударе по Ирану
10 минут лёжа — и минус 4 см в талии: японская техника, которая покорила TikTok
Цвет волос, который старит сильнее морщин — и почему его до сих пор выбирают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.