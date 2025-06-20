Газпромбанк и Сириус договорились о совместных проектах в сфере образования и технологий

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная территория Сириус будет сотрудничать с "Газпромбанком" с целью развития технологического суверенитета.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка Подписание соглашения федеральной территории Сириус и Газпромбанка на ПМЭФ-2025

В рамках партнерства банк будет поддерживать инновационные проекты в регионе, создавать условия для научных разработок и подготовки высокопрофессиональных кадров.

Также стороны договорились поддерживать образовательные программы в сфере цифровой трансформации и прорывных технологий, совместно развивать технологическое предпринимательство. Проектам в области ИИ, климатических технологий и устойчивого развития будет уделено отдельное внимание. Также стороны будут развивать инновационную экосистему Сириуса. В том числе перед партнерами стоит задача по привлечению технологических компаний в регион и созданию новых исследовательских площадок.

"Для "Газпромбанка" это соглашение — логичное продолжение работы по поддержке технологического развития России. Объединяя наши возможности с уникальной образовательной и инновационной средой Сириуса, мы сможем создавать эффективные механизмы внедрения передовых решений и подготовки специалистов для экономики будущего", — рассказал заместитель председателя правления "Газпромбанка" Дмитрий Зауэрс.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.