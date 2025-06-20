Энергия из ничего: жители самой холодной точки мира нашли необычный способ обогреть свои дома

В глубинах аляскинской тундры, где зимние температуры превращают дыхание в ледяные кристаллы, разворачивается необычная энергетическая революция.
Деревня Галена, затерянная среди бескрайних снегов, десятилетиями находилась в заложниках у дизельных генераторов. Каждое отключение электричества здесь — не просто бытовое неудобство, а смертельная угроза. Вспоминают, как при -45°C замерзшие трубы оставили два десятка семей без воды на несколько дней, превратив дома в ледяные склепы.
На фоне этих ледяных кошмаров рождается удивительная трансформация. Почти завершенная солнечная ферма мощностью 1,5 мегаватт с аккумуляторными батареями — лишь вершина айсберга. Местная электростанция на биомассе, работающая на древесной щепе из окрестных берез, уже экономит 100 000 галлонов дизеля ежегодно.
В солнечные дни деревня может полностью отключать дизель-генераторы, направляя излишки энергии даже на обогрев общественного бассейна, пишет apnews.com.
Академия внутреннего обучения стала сердцем этой зеленой революции. Здесь, где учатся 200 студентов со всей Аляски, система отопления на биомассе полностью заменила дизель. Сэкономленные средства создали новые рабочие места, а учебные программы теперь включают курсы по возобновляемой энергетике.
"Раньше мы производили только образование, теперь — образование, древесную щепу и скоро солнечную энергию", — с гордостью отмечает Тим Калке, руководитель проекта.
История семьи Хантингтонов — живой пример этих перемен. Переехав из старой хижины в энергоэффективный дом с 33-сантиметровыми стенами и солнечной крышей, они за полгода не израсходовали запас дизельного топлива, который раньше уходил за одну зиму.
Такие дома, построенные для членов племени Лауден, стали символами новой эры — эры, где ледяная пустыня больше не диктует условия выживания.
Аля́ска (англ. Alaska, американское произношение: [əˈlæskə] ; алеут. Alax̂sxax̂; инуитск. Alaasikaq; алют. Alas'kaaq; тлингит. Anáaski, центр. юпик Alaskaq) — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки.
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