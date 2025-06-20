Энергия из ничего: жители самой холодной точки мира нашли необычный способ обогреть свои дома

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В глубинах аляскинской тундры, где зимние температуры превращают дыхание в ледяные кристаллы, разворачивается необычная энергетическая революция.

Фото: flikr.com by Luke Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Город Анкоридж

Деревня Галена, затерянная среди бескрайних снегов, десятилетиями находилась в заложниках у дизельных генераторов. Каждое отключение электричества здесь — не просто бытовое неудобство, а смертельная угроза. Вспоминают, как при -45°C замерзшие трубы оставили два десятка семей без воды на несколько дней, превратив дома в ледяные склепы.

Зеленое пробуждение на краю света

На фоне этих ледяных кошмаров рождается удивительная трансформация. Почти завершенная солнечная ферма мощностью 1,5 мегаватт с аккумуляторными батареями — лишь вершина айсберга. Местная электростанция на биомассе, работающая на древесной щепе из окрестных берез, уже экономит 100 000 галлонов дизеля ежегодно.

В солнечные дни деревня может полностью отключать дизель-генераторы, направляя излишки энергии даже на обогрев общественного бассейна, пишет apnews.com.

Школа, которая греет и учит

Академия внутреннего обучения стала сердцем этой зеленой революции. Здесь, где учатся 200 студентов со всей Аляски, система отопления на биомассе полностью заменила дизель. Сэкономленные средства создали новые рабочие места, а учебные программы теперь включают курсы по возобновляемой энергетике.

"Раньше мы производили только образование, теперь — образование, древесную щепу и скоро солнечную энергию", — с гордостью отмечает Тим Калке, руководитель проекта.

Новая жизнь за толстыми стенами

История семьи Хантингтонов — живой пример этих перемен. Переехав из старой хижины в энергоэффективный дом с 33-сантиметровыми стенами и солнечной крышей, они за полгода не израсходовали запас дизельного топлива, который раньше уходил за одну зиму.

Такие дома, построенные для членов племени Лауден, стали символами новой эры — эры, где ледяная пустыня больше не диктует условия выживания.

Уточнения

Аля́ска (англ. Alaska, американское произношение: [əˈlæskə] ; алеут. Alax̂sxax̂; инуитск. Alaasikaq; алют. Alas'kaaq; тлингит. Anáaski, центр. юпик Alaskaq) — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки.



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