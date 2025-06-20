Кукурузный конец света: почему США останутся без хлеба к 2100 году

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Свежее исследование, опубликованное в журнале Nature, рисует катастрофическую картину будущего мирового сельского хозяйства. Восьмилетний анализ данных из 54 стран показывает: каждое повышение средней температуры на 1°C сокращает глобальное производство продовольствия на 120 калорий в день на человека.

Фото: flickr.com by inkknife_2000 (7.5 million views +), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/7.5/ Кукуруза

При текущих темпах потепления к 2100 году это означает потерю 360 калорий — фактически полный пропуск завтрака для каждого жителя планеты.

Особенно тревожные прогнозы касаются США — житницы современного мира. Производство кукурузы здесь может сократиться на 40-50%, сои — на 50%, пшеницы — на 40%. Как отмечает профессор Эндрю Халтгрен, традиционные сельскохозяйственные регионы вроде Среднего Запада просто не приспособлены к новым климатическим реалиям.

Парадокс адаптации: богатые пострадают больше

Ирония ситуации в том, что наиболее развитые аграрные системы окажутся уязвимее всего. Страны с умеренным климатом, десятилетиями оптимизировавшие производство под текущие условия, столкнутся с катастрофическим падением урожайности.

В то время как бедные регионы, уже привыкшие к экстремальным условиям, смогут лучше адаптироваться — хотя и им придется несладко, особенно странам Африки южнее Сахары, где критически важная маниока окажется под угрозой.

Окончательный приговор текущим подходам

Исследователи подчеркивают: существующие методы адаптации сельского хозяйства — смена сортов, корректировка полива — уже не спасут ситуацию. Как отмечает эксперт по климатическим рискам Эрин Кофлэн де Перес, даже миграция сельхозкультур на север (как это уже происходит с кукурузой и соей в США) не сможет компенсировать грядущие потери.

Единственное решение — радикальная трансформация всей продовольственной системы, пока не стало слишком поздно.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).



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