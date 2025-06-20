Ждите, но не надейтесь: западные бренды в Россию не спешат возвращаться — сигнал с самого верха

Надежды на скорое возвращение западных брендов в Россию пока не оправдываются. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с иностранным бизнесом. По его словам, в сложившихся условиях рассчитывать на это — почти бессмысленно.
Песков отметил: разговоры о возвращении зарубежных компаний действительно всплывают — но лишь на уровне гипотез. На практике — тишина.
"Признаков готовности к возобновлению работы в России не наблюдается", — подчеркнул он, говоря о поведении западного бизнеса.
Такой фон, по его словам, должен учитываться при планировании будущей экономической модели. Россия, как отметил представитель Кремля, выстраивает стратегию, исходя из новых реалий.
Тем не менее, Песков напомнил: несмотря на геополитическую напряженность, некоторые зарубежные компании остались. Они продолжают деятельность, открывают вакансии и вносят вклад в экономику страны.
"Таких инвесторов нужно поддерживать", — подчеркнул он.
Важно не только сохранить для них комфортные условия, но и показать другим: стабильность возможна даже в непростое время.
Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.
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