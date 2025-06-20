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Ждите, но не надейтесь: западные бренды в Россию не спешат возвращаться — сигнал с самого верха

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Экономика

Надежды на скорое возвращение западных брендов в Россию пока не оправдываются. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с иностранным бизнесом. По его словам, в сложившихся условиях рассчитывать на это — почти бессмысленно.

Торговый центр Авиапарк
Фото: commons.wikimedia.org by Woctogen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Торговый центр Авиапарк

"Пока не видно ни малейших сигналов"

Песков отметил: разговоры о возвращении зарубежных компаний действительно всплывают — но лишь на уровне гипотез. На практике — тишина.

"Признаков готовности к возобновлению работы в России не наблюдается", — подчеркнул он, говоря о поведении западного бизнеса.

Такой фон, по его словам, должен учитываться при планировании будущей экономической модели. Россия, как отметил представитель Кремля, выстраивает стратегию, исходя из новых реалий.

Не все уехали — и это важно

Тем не менее, Песков напомнил: несмотря на геополитическую напряженность, некоторые зарубежные компании остались. Они продолжают деятельность, открывают вакансии и вносят вклад в экономику страны.

"Таких инвесторов нужно поддерживать", — подчеркнул он.

Важно не только сохранить для них комфортные условия, но и показать другим: стабильность возможна даже в непростое время.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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