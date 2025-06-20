ЕС под ударом: как ближневосточный конфликт провоцирует энергетический кризис

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономика Европейского Союза столкнулась с серьезными вызовами на фоне обострения напряженности между Ираном и Израилем.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

Как отметил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, резкий скачок цен на энергоносители уже оказывает давление на финансовую систему ЕС. По его мнению, эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает риски для глобальных поставок нефти и газа, что незамедлительно отражается на рынках.

Домбровскис подчеркнул, что открытость экономики Евросоюза делает ее особенно уязвимой перед лицом растущей неопределенности. Торговые и геополитические трения, усугубляемые конфликтом, способны замедлить экономический рост в регионе.

Ранее аналогичные опасения высказал президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли, предупредивший о вероятных негативных последствиях для мировой экономики, пишет РИА Новости.

По его оценкам, дальнейшее обострение ситуации может привести к долгосрочному удорожанию энергоресурсов, что ударит по потребителям и бизнесу.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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