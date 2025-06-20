Цифра, которую нельзя превысить: какой новый потолок на вывоз драгоценных металлов

Российские власти готовят к запуску новый контрольный механизм: физлицам могут запретить вывозить золото на сумму, превышающую $10 000. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, инициатива почти утверждена — осталась подпись одного ведомства. Ожидается, что окончательное решение примут уже в июне.
Это ограничение станет своеобразным зеркалом для действующего с 2022 года лимита на вывоз валюты наличными. Теперь под особый надзор попадут не только доллары и евро, но и металл, который стабильно воспринимается как "тихая гавань" для капитала.
Ограничение касается не юридических лиц, а обычных граждан, которые захотят вывезти золото через границу. Если сумма превышает эквивалент $10 000 — нельзя. Мера направлена на борьбу с теневыми схемами и нелегальным оттоком активов из страны.
"Инициатива согласована с большинством ведомств. Надеемся, что на ближайшем заседании правительства решение будет принято", — сказал Моисеев.
Наибольшее внимание планируют уделить трем направлениям: Китай, Турция и ОАЭ. Именно через эти маршруты, по мнению властей, проходит наибольший объем операций с драгоценными металлами. Ведомства намерены усилить таможенный надзор именно на этих участках.
Минфин и Федеральная таможенная служба обсуждают подобные меры ещё с 2023 года. Тогда и начались первые шаги к усилению контроля. "Интерфакс" отмечает, что ключевая цель — пресечь нелегальный экспорт и сохранить внутреннюю финансовую устойчивость.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
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