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Цифра, которую нельзя превысить: какой новый потолок на вывоз драгоценных металлов

1:20
Экономика

Российские власти готовят к запуску новый контрольный механизм: физлицам могут запретить вывозить золото на сумму, превышающую $10 000. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, инициатива почти утверждена — осталась подпись одного ведомства. Ожидается, что окончательное решение примут уже в июне.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Это ограничение станет своеобразным зеркалом для действующего с 2022 года лимита на вывоз валюты наличными. Теперь под особый надзор попадут не только доллары и евро, но и металл, который стабильно воспринимается как "тихая гавань" для капитала.

Что известно о новых мерах

Ограничение касается не юридических лиц, а обычных граждан, которые захотят вывезти золото через границу. Если сумма превышает эквивалент $10 000 — нельзя. Мера направлена на борьбу с теневыми схемами и нелегальным оттоком активов из страны.

"Инициатива согласована с большинством ведомств. Надеемся, что на ближайшем заседании правительства решение будет принято", — сказал Моисеев.

Кто под прицелом

Наибольшее внимание планируют уделить трем направлениям: Китай, Турция и ОАЭ. Именно через эти маршруты, по мнению властей, проходит наибольший объем операций с драгоценными металлами. Ведомства намерены усилить таможенный надзор именно на этих участках.

Подготовка к ужесточению шла давно

Минфин и Федеральная таможенная служба обсуждают подобные меры ещё с 2023 года. Тогда и начались первые шаги к усилению контроля. "Интерфакс" отмечает, что ключевая цель — пресечь нелегальный экспорт и сохранить внутреннюю финансовую устойчивость.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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