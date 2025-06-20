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На ПМЭФ дали старт строительству автодороги Северный обход Омска

Экономика

На Петербургском международном экономическом форуме компания Группы "Газпромбанка" "ИНФРАГЧП-А" и АО "Дороги и Мосты" (входит в крупнейший строительный холдинг "Нацпроектстрой") договорились о строительстве дороги "Северный обход города Омска", которая станет частью федеральной трассы М-12 "Восток".

Заключение договора о строительстве дороги Северный обход города Омска на ПМЭФ-2025
Фото: Пресс-служба Газпромбанка
Заключение договора о строительстве дороги Северный обход города Омска на ПМЭФ-2025

В рамках проекта построят два моста через Иртыш и Омь, а также пять развязок и 19 путепроводов. Новая дорога соединит две федеральные трассы в объезд города.

Участок запланирован от трассы "Тюмень — Омск" у поселка Камышловский до примыкания к трассе "Омск — Новосибирск" у поселка Зеленая Роща. Он станет частью маршрута из Санкт-Петербурга во Владивосток с выходом на Китай и Монголию.

Предполагается, что новая дорога сможет сократить пробег транзитного транспорта по маршруту "Тюмень — Новосибирск" более чем на 20 км, тем самым уменьшив экологическую нагрузку на областной центр. Также проект по-новому раскроет логистический потенциал региона.

Как отметил вице-президент "Газпромбанка", гендиректор ООО "ИНФРАГЧП-А" Константин Попов, такие крупные проекты, как "Северный обход", способствуют устойчивому экономическому росту и улучшают инвестиционный климат, поэтому являются приоритетными для компании.

Гендиректор компании "Дороги и Мосты" Михаил Григорьев заявил о готовности приступить к работам в ближайшее время, чтобы уже в 2028 году на этом участке было открыто движение.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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