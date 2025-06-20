Кошелёк почувствует: в июле фруктов и овощей станет больше, цены на них упадут

В июле в России ожидается снижение цен на фрукты, овощи, ягоды и зелень, как сообщила кандидат экономических наук Светлана Казанцева.
С началом второго летнего месяца на рынки поступит много свежих отечественных продуктов, что приведет к увеличению предложения и конкуренции среди производителей.
В результате, ожидается, что цены на яблоки, груши, морковь, редис и чеснок станут более доступными. Особенно заметно подешевеют картофель, морковь, лук и зелень, благодаря началу массовой уборки урожая.
Также с ростом объемов поставок снизятся цены на клубнику, чернику, смородину и крыжовник. Но стоит помнить, что логистика и погодные условия могут повлиять на эти прогнозы. Если урожай будет ниже ожидаемого, падение цен может оказаться менее значительным, согласно "Прайм".
Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
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