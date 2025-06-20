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Минпромторг России зажимает ценовые рычаги: маркетплейсы должны получать согласие продавцов

0:57
Экономика

Минпромторг России собирается ограничить влияние маркетплейсов на установление цен товаров.

Онлайн-покупки
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-покупки

Это будет действовать только в тех случаях, когда продавцы явно согласны на такие изменения. Эта информация была озвучена главой министерства Антоном Алихановым на Петербургском международном экономическом форуме.

Согласно законопроекту "О платформенной экономике", маркетплейсы будут обязаны получать согласие от поставщиков перед снижением цен, даже во время акций и скидок. Минпромторг считает, что полное распространение норм закона о торговле на маркетплейсы не оправдано, так как модели торговли в обычных магазинах и цифровых платформах отличаются.

Законопроект будет учитывать специфику работы цифровых платформ, хотя некоторые положения уже применяются к маркетплейсам, когда они действуют как продавцы, согласно ТАСС.

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронный рынок, электронная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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