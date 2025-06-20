ТрансЕврАзийская сеть: интернет-магистраль в 11,7 тыс. километров протянут через Новосибирск

Через Новосибирск пройдет ТрансЕврАзийская волоконно-оптическая линия связи (TEA NEXT), длина которой составит 11,7 тысяч километров и стоимость — ₽28 миллиардов.
В крупных городах, таких как Новосибирск, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург, создадут пункты обмена трафиком.
Проект будет реализован московской компанией "Атлас", а финансирование обеспечат Альфа-Банк и ВЭБ. РФ, которые предоставят кредит в размере 24,4 миллиарда рублей. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, согласно РБК.
Запуск магистрали запланирован на 2026 год, и она соединит Европу с Азией, включая линии от Франкфурта до Пекина, Пусана и Токио. Этот проект обеспечит высокоскоростную связь между этими регионами и создаст новые возможности для операторов связи.
Сетевой трафик (интернет-трафик) — объём информации, передаваемой через компьютерную сеть за определённый период времени.
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