ТрансЕврАзийская сеть: интернет-магистраль в 11,7 тыс. километров протянут через Новосибирск

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Через Новосибирск пройдет ТрансЕврАзийская волоконно-оптическая линия связи (TEA NEXT), длина которой составит 11,7 тысяч километров и стоимость — ₽28 миллиардов.

Фото: Pexels by Field Engineer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кабели интернета

В крупных городах, таких как Новосибирск, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург, создадут пункты обмена трафиком.

Проект будет реализован московской компанией "Атлас", а финансирование обеспечат Альфа-Банк и ВЭБ. РФ, которые предоставят кредит в размере 24,4 миллиарда рублей. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, согласно РБК.

Запуск магистрали запланирован на 2026 год, и она соединит Европу с Азией, включая линии от Франкфурта до Пекина, Пусана и Токио. Этот проект обеспечит высокоскоростную связь между этими регионами и создаст новые возможности для операторов связи.

Уточнения

Сетевой трафик (интернет-трафик) — объём информации, передаваемой через компьютерную сеть за определённый период времени.





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