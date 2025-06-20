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Как акции этой малоизвестной компании увеличились в цене в четыре раза за неделю

1:08
Экономика

Акции этой малоизвестной компании, которая производит лекарства на основе традиционной китайской медицины, в этом году взлетели в цене, причем за последнюю неделю они увеличились в четыре раза.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Рост акций Regencell совпал с активной позицией Роберта Ф. Кеннеди-младшего против вакцинации, что могло повлиять на общественное мнение и спрос на альтернативные методы лечения, такие как продукты Regencell.

Компания утверждает, что ее формула содержит только натуральные ингредиенты и направлена на устранение "фундаментальной причины" нейрокогнитивных расстройств. На сайте компании перечислены различные травы, которые могут улучшить здоровье.

Большая часть компании принадлежит генеральному директору Ят-Гаю Ау, который владеет 86% Regencell, что составляет примерно 426 миллионов долларов. На этой неделе его состояние выросло до 33 миллиардов долларов, что позволило ему стать одним из самых богатых людей мира, согласно Bloomberg.

Уточнения

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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