Индустрия роскоши на перепутье: какие товары переживут кризис, а какие уйдут в прошлое

Бренды класса люкс переживают самую серьезную неудачу за последние 15 лет. Основные причины — глобальная торговая война и необходимость адаптации к социальным и культурным изменениям.
Спрос в США и Китае, крупнейших рынках предметов роскоши, замедляется, а некоторые компании сталкиваются с финансовыми трудностями из-за долгов.
Еще одна проблема — поколение Z, которое становится все более скептичным к предметам роскоши. Им важнее самовыражение и креативность, поэтому индустрии придется адаптироваться, чтобы привлечь молодежь.
По прогнозам Bain, расходы на предметы роскоши могут продолжить снижаться, и в худшем случае рынок может сократиться на 5-9%. Но это не значит, что потребители полностью отказываются от роскоши. В первом квартале 2025 года спрос на товары класса люкс превысил спрос на повседневные товары, а компании активно продвигают услуги, такие как отдых и рестораны высокой кухни.
Роскошное гостеприимство растет — заполняемость отелей увеличивается, и туристы стремятся к элитным впечатлениям. На Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азии наблюдается повышенный спрос на круизы и персонализированные путешествия.
Некоторые сегменты роскоши, такие как ювелирные изделия и парфюмерия, продолжают процветать, особенно среди поколения Z. Однако часы, изделия из кожи и обувь теряют популярность, и если в этих категориях не будет инноваций, спрос может продолжать снижаться, согласно Business Insider.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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