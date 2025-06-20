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Всё под контролем: Минпромторг подготовит отечественные самолёты к массовой продаже

0:46
Экономика

Минпромторг РФ взялся за снижение себестоимости первых партий новых отечественных самолетов, чтобы обеспечить их продажу.

SJ-100
Фото: Ростех
SJ-100

Об этом сообщил министр Антон Алиханов на ПМЭФ. Он отметил, что нужно будет договориться с авиакомпаниями о лизинговых ставках и обсудить объемы и стоимость послепродажной поддержки.

Также министр сообщил, что по программе развития авиации уже заключены контракты на восемнадцать МС-21, сорок два SJ-100, три Ил-114 и одиннадцать Ту-214. Ведется работа с лизинговыми и авиакомпаниями по следующим партиям самолетов с поставками до 2030 года, пишет ТАСС.

Уточнения

Ли́зинг (англ. leasing от англ.  to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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