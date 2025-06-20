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5 причин, почему новый агрокомплекс в Гатчине станет центром притяжения для туристов

1:08
Экономика

В Гатчинском районе Ленинградской области к 2027 году планируется открытие агротуристического комплекса, включающего яблоневые сады, отель, глэмпинг, производство аутентичного сидра и объекты туристической инфраструктуры.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Согласно информации, предоставленной ведомством, проект агропарка предусматривает строительство производственных помещений для сидра общей площадью 7,5 тыс. кв. метров, гостиничного комплекса на 120 номеров, 15 глэмпингов, кемпинга, рассчитанного на 20 автомобилей, а также создание экологических маршрутов, велосипедных и лыжных трасс, и даже трамвайной линии для удобства передвижения туристов.

Общий объем инвестиций в данный проект оценивается в 5 миллиардов рублей. Предполагаемая производственная мощность сидрового цеха составит 3,1 миллиона тонн в год, информирует ИА "Светич", ссылаясь на информацию от пресс-службы комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. 

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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