5 причин, почему новый агрокомплекс в Гатчине станет центром притяжения для туристов

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Гатчинском районе Ленинградской области к 2027 году планируется открытие агротуристического комплекса, включающего яблоневые сады, отель, глэмпинг, производство аутентичного сидра и объекты туристической инфраструктуры.

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Согласно информации, предоставленной ведомством, проект агропарка предусматривает строительство производственных помещений для сидра общей площадью 7,5 тыс. кв. метров, гостиничного комплекса на 120 номеров, 15 глэмпингов, кемпинга, рассчитанного на 20 автомобилей, а также создание экологических маршрутов, велосипедных и лыжных трасс, и даже трамвайной линии для удобства передвижения туристов.

Общий объем инвестиций в данный проект оценивается в 5 миллиардов рублей. Предполагаемая производственная мощность сидрового цеха составит 3,1 миллиона тонн в год, информирует ИА "Светич", ссылаясь на информацию от пресс-службы комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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