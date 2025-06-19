Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масло, которое в три раза полезнее льняного и оливкового: откройте для себя новый суперпродукт
Кровавая Мэри изменила судьбу монархии за 9 дней
Морщины, покраснения и усталость: один уход, который может всё испортить
Changan Uni-S и Omoda C5 поделили рынок — но кто выиграл
Кошка чихнула — и это может быть гораздо серьёзнее, чем кажется
Бешенство на кончике клыков: как собака в Марокко лишила жизни британскую туристку
Тело кошки говорит громче, чем мяуканье: расшифровка кошачьих жестов
Плевок в общество: за получение российского паспорта Лорак потребовали ответить
Слоёное чудо за полчаса: этот десерт заменит вам пироги и сырники

Газпромбанк подписал соглашение с Правительством Москвы о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ)

2:36
Экономика

На полях Петербургского международного экономического форума Газпромбанк и Правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ).

Газпромбанк на полях ПМЭФ-2025
Фото: Пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк на полях ПМЭФ-2025

Подписи под документом поставили министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики (входит в Комплекс градостроительной политики и строительства) Владислав Овчинский и заместитель председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

Одним из ключевых направлений партнерства станет повышение доступности кредитных продуктов и расширение набора инструментов финансирования проектов КРТ, востребованных застройщиками.

"Мы поддерживаем инициативы столичного правительства и усилия бизнеса, направленные на развитие Москвы, создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни москвичей. У города колоссальный потенциал по реализации проектов КРТ. Опыт и масштаб бизнеса Газпромбанка позволяют нам эффективно включаться в развитие комплексных и крупных городских проектов. Совместно нам предстоит найти наилучшие финансовые решения и форматы для "пилотирования" этой программы, в первую очередь, я имею в виду проектное финансирование застройщиков и механизмы ГЧП для создания сопутствующей инфраструктуры", — отметил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

"Спрос на банковское финансирование проектов и предоставление банковских гарантий ежегодно увеличивается. И теперь, благодаря тому, что партнером города стал один из крупнейших универсальных банков России Газпромбанк, у столичных и региональных девелоперов появится еще один стимул к участию в осуществлении проектов комплексного развития территорий и создания в Москве качественной и комфортной городской среды. Партнерство позволит сформировать линейку продуктов и механизмов работы для более эффективной реализации проектов КРТ. Соглашение между городом и банком подписано на 10 лет", — подчеркнул министр столичного правительства Владислав Овчинский.

Проект КРТ стартовал по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В основе соответствующей программы — новые многофункциональные городские кварталы, где комфортно жить и работать, на месте бывших промзон. На разных стадиях реализации сейчас 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
Toyota возвращает дух бездорожья — новый RAV4 бросает вызов Land Cruiser
Авто
Toyota возвращает дух бездорожья — новый RAV4 бросает вызов Land Cruiser Аудио 
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Последние материалы
Тело кошки говорит громче, чем мяуканье: расшифровка кошачьих жестов
Плевок в общество: за получение российского паспорта Лорак потребовали ответить
Слоёное чудо за полчаса: этот десерт заменит вам пироги и сырники
Гости не спрашивают — они видят: детали, которые выдают экономию без вкуса
Секреты дыхания: новое устройство предсказывает болезни с точностью 97%
Пивная месть: ночная атака на слизней с впечатляющим результатом
Гибкость как у гимнастки и лёгкость балерины: вот что будет с телом, если вы будете делать растяжку
Газпромбанк подписал соглашение с Правительством Москвы о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ)
Конкуренты уводят лучших? 20 000 IT-специалистов покинули Грузию
Один баллон — и никаких проблем: что может волшебная WD-40, о чём вы даже не догадывались
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.