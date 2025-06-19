Газпромбанк подписал соглашение с Правительством Москвы о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ)

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

На полях Петербургского международного экономического форума Газпромбанк и Правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ).

Фото: Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк на полях ПМЭФ-2025

Подписи под документом поставили министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики (входит в Комплекс градостроительной политики и строительства) Владислав Овчинский и заместитель председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

Одним из ключевых направлений партнерства станет повышение доступности кредитных продуктов и расширение набора инструментов финансирования проектов КРТ, востребованных застройщиками.

"Мы поддерживаем инициативы столичного правительства и усилия бизнеса, направленные на развитие Москвы, создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни москвичей. У города колоссальный потенциал по реализации проектов КРТ. Опыт и масштаб бизнеса Газпромбанка позволяют нам эффективно включаться в развитие комплексных и крупных городских проектов. Совместно нам предстоит найти наилучшие финансовые решения и форматы для "пилотирования" этой программы, в первую очередь, я имею в виду проектное финансирование застройщиков и механизмы ГЧП для создания сопутствующей инфраструктуры", — отметил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

"Спрос на банковское финансирование проектов и предоставление банковских гарантий ежегодно увеличивается. И теперь, благодаря тому, что партнером города стал один из крупнейших универсальных банков России Газпромбанк, у столичных и региональных девелоперов появится еще один стимул к участию в осуществлении проектов комплексного развития территорий и создания в Москве качественной и комфортной городской среды. Партнерство позволит сформировать линейку продуктов и механизмов работы для более эффективной реализации проектов КРТ. Соглашение между городом и банком подписано на 10 лет", — подчеркнул министр столичного правительства Владислав Овчинский.

Проект КРТ стартовал по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В основе соответствующей программы — новые многофункциональные городские кварталы, где комфортно жить и работать, на месте бывших промзон. На разных стадиях реализации сейчас 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га.

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