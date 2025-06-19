Ностальгия по 1,16: курс евро к доллару снова падает

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

На утренних торгах во Франкфурте-на-Майне (Германия) курс евро к доллару опустился ниже уровня в 1,15 и стоил 1,1453 доллара.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info 5 евро

Европейский центральный банк установил справочный курс на уровне 1,1508 доллара.

Ранее в этом месяце евро показывал рекордно высокие значения, которых не было с осени 2021 года.

За последние дни минимальный курс евро был зафиксирован 29 мая на уровне 1,1229, а максимальное значение было достигнуто 12 июня — 1,1611 доллара.

В течение года минимальный курс евро зарегистрирован 3 февраля, когда он упал до 1,0125, а максимальное значение было достигнуто на 12 июня — 1,1611 доллара, согласно actualno.

Уточнения

Валю́тный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны.





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