Конкуренты уводят лучших? 20 000 IT-специалистов покинули Грузию

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель Ассоциации IT Грузии Торнике Тохадзе сообщил, что более 50% иностранных IT-специалистов (из России и Белоруссии) покинули страну, что составляет около 20 000 человек из 40 000, которые работали в Грузии, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Человек с портфелем

Он отметил, что отток продолжается, в основном из-за конкуренции с другими странами региона и внутренней политической ситуации в Грузии.

По словам Тохадзе, иностранные IT-специалисты приехали в Грузию благодаря статусу "виртуальной зоны", который позволяет снизить налоги на прибыль и НДС. Приток начался в 2019 году, когда россияне и белорусы искали более стабильную юридическую среду на фоне санкций и других кризисов.

Отток в настоящее время обусловлен растущей конкуренцией со стороны Узбекистана, Армении и Турции, которые активно переманивают специалистов, а также политическими событиями в Грузии, такими как сворачивание евроинтеграции.

Тохадзе также отметил, что в первом квартале 2025 года зарплаты в IT начали уступать зарплатам в финансовом секторе, что связано с оттоком кадров и снижением спроса. Он считает, что текущая государственная стратегия по развитию IT-сектора недостаточна и требует серьезных изменений, хотя есть инициативы, такие как трехлетний вид на жительство для IT-специалистов и налоговые льготы для стартапов.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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