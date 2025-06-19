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Крёстный отец ИИ Джеффри Хинтон: поколению Z следует адаптироваться к новым реалиям

1:47
Экономика

Джеффри Хинтон, ранее работавший в Google и прозванный "крестным отцом", поделился своими опасениями относительно возможной волны безработицы в связи с внедрением ИИ.

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

В интервью подкасту "Дневник генерального директора" он заявил, что ИИ со временем превзойдет человеческие возможности практически во всех сферах, хотя некоторые профессии останутся в числе более устойчивых.

Хинтон считает, что физический труд еще долгое время будет недоступен для ИИ.  Поэтому поколение Z, столкнувшееся с проблемами на рынке труда, все чаще обращается к сферам, где "нужны руки".

Хинтон прогнозирует, что ИИ заменит людей в рутинных интеллектуальных задачах. По его мнению, для сохранения конкурентоспособности на рынке труда необходимо обладать высокой квалификацией в своей области.

Хинтон видит в массовой потере рабочих мест серьезную угрозу благополучию людей. Даже при наличии безусловного базового дохода, который он поддерживает, отсутствие работы лишит людей чувства цели.

Некоторые эксперты считают, что опасения относительно вытеснения ИИ рабочих мест начального уровня преувеличены. Хинтон согласен с тем, что некоторые должности будут заняты людьми, использующими ИИ в качестве помощника. Однако он отмечает, что это приведет к тому, что один человек будет выполнять работу, которую раньше выполняли десять сотрудников. В результате, неминуемо сокращение штата.

Однако некоторые отрасли, например здравоохранение, смогут успешно адаптироваться к изменениям, поскольку спрос на их услуги практически не ограничен, передает Business Insider.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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