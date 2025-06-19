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Цены на нефть резко пошли вверх: что это значит для нас

1:48
Экономика

Цены на нефть марки Brent уверенно растут — впервые с января баррель снова стоит больше $79. Это событие может повлиять не только на рынки, но и на цены в наших кошельках.

Рост нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост нефти

По состоянию на 18:09 мск стоимость августовского фьючерса Brent на лондонской бирже ICE подскочила до $79,01 за баррель. Рост составил внушительные 3,85% — такого не было с 23 января 2025 года.

А что с другими марками

Уже через пять минут — в 18:14 мск — рост Brent немного замедлился, и цена стабилизировалась на уровне $78,77. Это всё равно +3,54% за день. Одновременно с этим WTI — американская нефть — также прибавила в цене. Фьючерсы на август поднялись на 2,81%, достигнув отметки $75,47 за баррель.

Такой рост не может быть случайностью. Цены на сырьё реагируют на мировую экономическую ситуацию, спрос, геополитику и даже сезонность. Сейчас нефть снова становится активом повышенного интереса.

Почему это важно

Нефтяной рынок влияет на экономику напрямую: от цен на бензин до стоимости авиабилетов. И хотя рост ещё не катастрофичен, он может стать началом нового тренда.

В таких условиях как никогда важно следить за динамикой и понимать, что стоит за цифрами. Ведь когда нефть дорожает, волны расходятся далеко за пределами нефтяных вышек.

Уточнения

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.

West Texas Intermediate (WTI) известная также как Texas light sweet — марка нефти, которая добывается в штате Техас (США), плотность в градусах API составляет 39,6°, плотность 827 кг/м³, содержание серы — 0,4-0,5 %.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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