Старый состав на выход! Глава Amazon объявил о замене людей на агентов ИИ

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Amazon Энди Джасси недавно рассказал об успехах компании в сфере ИИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Он сообщил, что Alexa, их виртуальный помощник, становится "значительно умнее", чат-бот для обслуживания клиентов превращается в "еще более эффективный инструмент". В чем конкретно заключается прогресс? Он не уточнил.

"Мы почти наверняка заменим некоторых сотрудников Amazon агентами с искусственным интеллектом", — заявил он.

По словам Джасси, это произойдет в ближайшие годы. О каком количестве рабочих мест идет речь, он не сказал, однако сокращение общей численности сотрудников уже в планах.

Где будут работать эти так называемые "агенты", он тоже не объяснил.

"Многие из этих агентов еще предстоит создать, но будьте уверены, они уже в разработке", — добавил глава Amazon.

Однако у этой стратегии вполне понятное объяснение: мотивировать работников, запугивая их перспективой потерять работу, пишет CNN.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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