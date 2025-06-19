Старый состав на выход! Глава Amazon объявил о замене людей на агентов ИИ

Глава Amazon Энди Джасси недавно рассказал об успехах компании в сфере ИИ.
Он сообщил, что Alexa, их виртуальный помощник, становится "значительно умнее", чат-бот для обслуживания клиентов превращается в "еще более эффективный инструмент". В чем конкретно заключается прогресс? Он не уточнил.
"Мы почти наверняка заменим некоторых сотрудников Amazon агентами с искусственным интеллектом", — заявил он.
По словам Джасси, это произойдет в ближайшие годы. О каком количестве рабочих мест идет речь, он не сказал, однако сокращение общей численности сотрудников уже в планах.
Где будут работать эти так называемые "агенты", он тоже не объяснил.
"Многие из этих агентов еще предстоит создать, но будьте уверены, они уже в разработке", — добавил глава Amazon.
Однако у этой стратегии вполне понятное объяснение: мотивировать работников, запугивая их перспективой потерять работу, пишет CNN.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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