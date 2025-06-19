FESCO открыла летнюю навигацию на Чукотку: как доставляют грузы в самые отдалённые регионы России

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

12 июня 2025 года транспортная группа FESCO (в контуре управления "Росатома") отправила первый контейнеровоз по маршруту FESCO Anadyr Direct Line (FADL) из Владивостока в Чукотский автономный округ.

Фото: flickr.com by Maersk Line, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Грузовое судно

На борту — 58 тонн генеральных грузов и 235 TEU (контейнеров), включая:

177 TEU с продуктами питания 54 TEU стройматериалов 4 TEU медикаментов 27 единиц автомобилей и спецтехники

Судно прибудет в Эгвекинот 22 июня, а в Анадырь — 25 июня. Всего в рамках летней навигации, которая продлится до ноября 2025 года, FESCO планирует 5 рейсов по этому маршруту, пишет vostokmedia.com.

Почему северный завоз — стратегически важная миссия?

Чукотка относится к регионам с ограниченными сроками навигации — доставка грузов возможна только в короткий летний период, когда льды отступают. FESCO, как один из ключевых операторов северных перевозок, обеспечивает:

Бесперебойные поставки продуктов, медикаментов и топлива

Логистическую координацию с администрацией Чукотки и Минтрансом РФ

Использование ледокольных контейнеровозов, способных работать в сложных арктических условиях

"С советских времен морской транспорт остается основным способом доставки грузов на Чукотку. Это наша важнейшая миссия", — подчеркнул директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

Как устроен северный завоз?

Планирование начинается за месяцы — формируются заявки от грузоотправителей. Судна готовят к сложным условиям: ледовый класс, усиленные корпуса. Координация с властями — чтобы избежать дефицита в удаленных поселках.

Уточнения

Чуко́тка: полуостров.



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