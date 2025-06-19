FESCO открыла летнюю навигацию на Чукотку: как доставляют грузы в самые отдалённые регионы России

12 июня 2025 года транспортная группа FESCO (в контуре управления "Росатома") отправила первый контейнеровоз по маршруту FESCO Anadyr Direct Line (FADL) из Владивостока в Чукотский автономный округ.
На борту — 58 тонн генеральных грузов и 235 TEU (контейнеров), включая:
Судно прибудет в Эгвекинот 22 июня, а в Анадырь — 25 июня. Всего в рамках летней навигации, которая продлится до ноября 2025 года, FESCO планирует 5 рейсов по этому маршруту, пишет vostokmedia.com.
Чукотка относится к регионам с ограниченными сроками навигации — доставка грузов возможна только в короткий летний период, когда льды отступают. FESCO, как один из ключевых операторов северных перевозок, обеспечивает:
"С советских времен морской транспорт остается основным способом доставки грузов на Чукотку. Это наша важнейшая миссия", — подчеркнул директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.
Чуко́тка: полуостров.
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