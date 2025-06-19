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Охота на талантливых инженеров: Meta* переманивает специалистов — 100 млн долларов за контракт

1:14
Экономика

Согласно заявлениям генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, Meta* активно переманивает специалистов, предлагая бонусы за трудоустройство, достигающие 100 миллионов долларов.

Программист пишет код
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Программист пишет код

Эти попытки свидетельствуют о нарастающей конкуренции за ведущих инженеров, способных разрабатывать передовые модели ИИ наряду с разработками Google, китайской DeepSeek и OpenAI.

Борьба за таланты в области ИИ достигла небывалых высот: за выдающимися исследователями идет настоящая охота, как за профессиональными спортсменами. Считается, что вклад отдельных специалистов может определить успех или провал компании, передает Reuters.

 Альтман в подкасте Uncapped отметил: "Я слышал, Meta* считает нас своим основным конкурентом. Многим членам нашей команды поступали щедрые предложения от этой компании. Речь идет о бонусах за подписание контракта в размере 100 миллионов долларов, что превышает годовую компенсацию. Но пока никто из наших ключевых специалистов не принял такое "щедрое" предложение".

*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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