Австралия направила Украине помощь на сумму более $1 млрд, из которых свыше $800 млн пришлись на поставки вооружений и военной техники.
Российские дипломаты отметили, что в рамках этой помощи переданы бронетранспортеры, буксируемые гаубицы, беспилотники и другое оборудование от местных компаний, пишут Известия.
На саммите НАТО в июле 2024 года Австралия объявила о новом пакете помощи в $170 млн, включая ракеты ПВО и противотанковые средства. Кроме того, австралийские инструкторы обучают новобранцев ВСУ в Британии.
В октябре 2024 года Австралия передала Украине 49 танков M1A1 Abrams. Лейбористское правительство продолжает поддерживать киевский режим, утверждая, что это соответствует интересам австралийцев и борьбе с "российским империализмом".
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.