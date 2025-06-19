От импортозамещения к независимости: Россия создаёт последний ключевой гормон

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2026 года в России может начаться полное производство всех препаратов для гормонозаместительной терапии (ГЗТ), включая самый дефицитный — паратиреоидный гормон. Разработку завершат уже к концу текущего года, и тогда дорогостоящий импорт из США и других стран наконец перестанет быть необходимым.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Препарат гормона

Последняя недостающая деталь

"Мы к концу года надеемся, что разработаем в России впервые последний гормон для заместительной гормонотерапии. А вот дефицит паратиреоидного гормона мы сейчас его синтезируем и надеемся, что в 2026 году стартуем уже с этим препаратом, который не надо будет за огромные деньги закупать в Америке или в других каких-то странах", — рассказала Наталья Мокрышева, директор Национального медцентра.

Почему это важно

До недавнего времени такие препараты приходилось ввозить, тратя огромные средства и теряя время. Теперь ситуация меняется — российская медицина стремительно наращивает собственные мощности. От старта разработки до внедрения в практику путь стал значительно короче.

Контекст: что обсуждают на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Одной из центральных площадок стала "Территория инноваций", где обсуждают медицинские технологии, импортозамещение и повышение качества жизни.

Программа форума насыщенна: дискуссии об устойчивом бизнесе, лекарственной безопасности, цифровой экономике, а также культурные события и спортивные игры. Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс.

Уточнения

Эндокриноло́гия (от греч. ἔνδον - внутрь, κρίνω - выделяю и λόγος - слово, наука) — наука о строении и функции желёз внутренней секреции (эндокринных желёз), вырабатываемых ими продуктах (гормонах), о путях их образования и действия на организм животных и человека; а также о заболеваниях, вызванных нарушением функции этих желёз или действиями этих гормонов.



Фармаце́втика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими проблемами процесса изготовления лекарственных средств и субстанций.



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