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Яйца своими руками: американцы массово строят курятники на задних дворах

1:40
Экономика

В США наблюдается растущий интерес к разведению кур в домашних условиях.

куры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
куры

Последние данные и поисковые тренды демонстрируют, что все больше людей проявляют интерес к созданию или приобретению курятников. Самодельные конструкции пользуются особой популярностью. Американцы стремятся к более экономичному способу получения яиц.

Согласно исследованию австралийской компании Eden Emerald Buyers Agent, за первые три месяца 2025 года количество запросов в Pinterest по теме "простые схемы курятников своими руками" подскочило на 212%.

За тот же период запросы "курятники на заднем дворе" выросли на 81%.

Джош Рот, ведущий специалист по закупкам в Eden Emerald, поделился с Fox News Digital своим мнением об этой восходящей тенденции.

"Судя по результатам нашего исследования, можно с уверенностью предположить, что курятники станут привычным элементом многих американских дворов", — заявил он.

Представитель компании Tractor Supply Co. также подтвердил Fox News Digital увеличение продаж курятников и цыплят.

"Tractor Supply является крупнейшим розничным продавцом живой птицы в стране. Мы стабильно реализуем более 10 миллионов цыплят ежегодно и прогнозируем дальнейший рост этого показателя в текущем году, — отметил представитель компании. — Более того, за последние пять лет число покупателей птицы в наших магазинах увеличилось более чем на 50%".

Уточнения

Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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