Инвестиции Freedom Finance в развитие шахматного спорта Казахстана — вклад в будущее страны

3:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы Казахстан демонстрирует впечатляющие успехи в развитии шахматного спорта, во многом благодаря активной поддержке со стороны крупного бизнеса. Freedom Finance под руководством Тимура Турлова выделила более 11,2 миллиона долларов на развитие шахматной инфраструктуры в стране. Эти средства направлены на организацию чемпионатов, проведение тренировочных сборов, поддержку молодых талантов и развитие образовательных программ.

Фото: commons.wikimedia.org by Wtendo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шахматный король, шахматы

Финансовые показатели компании демонстрируют устойчивый рост и впечатляющую динамику развития. За 2025 финансовый год выручка достигла 2,1 миллиарда доллара, показав рост на 23%. Чистая прибыль составила 84,5 миллиона долларов, что эквивалентно 1,43 доллара на акцию.

Клиентская база "Фридом Финанс" демонстрирует уверенный рост во всех сегментах. Количество брокерских счетов достигло 683 тысяч, страховых клиентов — 1,2 миллиона, банковских клиентов — 2,5 миллиона. Успешно развивается и цифровой сегмент: мобильное приложение Freedom SuperApp было скачано 2,3 миллиона раз.

Рыночная капитализация Freedom Finance превысила 10 миллиардов долларов, что на 6,4% больше показателей крупнейшего в мире производителя природного урана — "Казатомпрома". Успехи компании на финансовом рынке отразились и на личном состоянии ее основателя: по данным Forbes, Тимур Турлов занял первое место среди богатейших казахстанцев, обогнав Вячеслава Кима.

Инвестиции в развитие шахматного спорта в Казахстане имеют значительный социально-экономический эффект. Они способствуют формированию интеллектуального потенциала нации, развитию спортивной инфраструктуры, поддержке молодых талантов и укреплению международного имиджа страны. Шахматы становятся неотъемлемой частью корпоративной культуры и образовательных программ, что создает прочную основу для долгосрочного развития этого вида спорта.

Комплексный подход к развитию шахматного спорта создает синергетический эффект, проявляющийся в повышении международного статуса страны, развитии человеческого капитала, укреплении бренда Казахстана и формировании новых точек роста экономики. Успешная интеграция этого вида спорта в корпоративную культуру и образовательные программы создает прочную основу для дальнейшего роста и развития этого вида спорта в Казахстане.

Долгосрочные перспективы развития шахмат в Казахстане выглядят весьма оптимистично благодаря комплексному подходу к реализации проектов и стратегическому видению руководства страны и частных инвесторов. Развитие направления становится не просто спортивным проектом, а частью широкой стратегии по формированию интеллектуального потенциала нации и укреплению международного положения страны.

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