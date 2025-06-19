Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сын Джейсона Момоа – новая звезда Дюны 3: какая роль ему досталась?
Вас ждет летняя прохлада: как правильно очищать вентилятор, чтобы он работал эффективно
От нежности к укусам за секунду: на самом деле кот хочет вам сказать кое-что
Ушу против фитнеса: почему женщины массово переходят на боевые искусства?
Пять привычек водителя, которые повышают расход топлива без вашего ведома
Новый планетарий в Праге — испытание для вестибулярного аппарата
Вредители ушли — но ненадолго: кто приходит на смену тле и комарам в холод
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Ездишь, как учили в автошколе — а мотор не выдерживает: что не так с правильной ездой

Инвестиции Freedom Finance в развитие шахматного спорта Казахстана — вклад в будущее страны

3:18
Экономика

В последние годы Казахстан демонстрирует впечатляющие успехи в развитии шахматного спорта, во многом благодаря активной поддержке со стороны крупного бизнеса. Freedom Finance под руководством Тимура Турлова выделила более 11,2 миллиона долларов на развитие шахматной инфраструктуры в стране. Эти средства направлены на организацию чемпионатов, проведение тренировочных сборов, поддержку молодых талантов и развитие образовательных программ.

Шахматный король, шахматы
Фото: commons.wikimedia.org by Wtendo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шахматный король, шахматы

Финансовые показатели компании демонстрируют устойчивый рост и впечатляющую динамику развития. За 2025 финансовый год выручка достигла 2,1 миллиарда доллара, показав рост на 23%. Чистая прибыль составила 84,5 миллиона долларов, что эквивалентно 1,43 доллара на акцию.

Клиентская база "Фридом Финанс" демонстрирует уверенный рост во всех сегментах. Количество брокерских счетов достигло 683 тысяч, страховых клиентов — 1,2 миллиона, банковских клиентов — 2,5 миллиона. Успешно развивается и цифровой сегмент: мобильное приложение Freedom SuperApp было скачано 2,3 миллиона раз.

Рыночная капитализация Freedom Finance превысила 10 миллиардов долларов, что на 6,4% больше показателей крупнейшего в мире производителя природного урана — "Казатомпрома". Успехи компании на финансовом рынке отразились и на личном состоянии ее основателя: по данным Forbes, Тимур Турлов занял первое место среди богатейших казахстанцев, обогнав Вячеслава Кима.

Инвестиции в развитие шахматного спорта в Казахстане имеют значительный социально-экономический эффект. Они способствуют формированию интеллектуального потенциала нации, развитию спортивной инфраструктуры, поддержке молодых талантов и укреплению международного имиджа страны. Шахматы становятся неотъемлемой частью корпоративной культуры и образовательных программ, что создает прочную основу для долгосрочного развития этого вида спорта.

Комплексный подход к развитию шахматного спорта создает синергетический эффект, проявляющийся в повышении международного статуса страны, развитии человеческого капитала, укреплении бренда Казахстана и формировании новых точек роста экономики. Успешная интеграция этого вида спорта в корпоративную культуру и образовательные программы создает прочную основу для дальнейшего роста и развития этого вида спорта в Казахстане.

Долгосрочные перспективы развития шахмат в Казахстане выглядят весьма оптимистично благодаря комплексному подходу к реализации проектов и стратегическому видению руководства страны и частных инвесторов. Развитие направления становится не просто спортивным проектом, а частью широкой стратегии по формированию интеллектуального потенциала нации и укреплению международного положения страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Просто добавьте это утром в кофе — и забудете, что такое упадок сил
Еда и рецепты
Просто добавьте это утром в кофе — и забудете, что такое упадок сил Аудио 
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Домашние животные
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Последние материалы
Песок засасывает за считаные секунды: как подготовить авто, чтобы не остаться посреди пустыни
Макияж без макияжа: 5 шагов к идеальной естественности без лишних акцентов
Инвестиции Freedom Finance в развитие шахматного спорта Казахстана — вклад в будущее страны
Как из 500 г кабачков сделать котлеты, от которых не откажется ни один вегетарианец
Звезда Звёздных войн восстал против Голливуда: как актёр отказался следовать стереотипам
Помидоры, как в рекламе: просто добавьте 3 ложки — и кусты покроются плодами
Интеллект кошек и собак сравнили в экспериментах — и выводы неожиданные
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Больше никакой боли! Упражнения, которые спасут вашу спину
Сон за рулём наступает внезапно: признаки, которые нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.