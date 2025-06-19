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123 тысячи молодых особей нельмы выпустили в Пясину: зарыбление водных объектов Красноярского края

1:09
Экономика

В верховья речного бассейна Пясины, расположенной в Красноярском крае, Енисейский филиал Главрыбвода выпустил приблизительно 123 тысячи молодых особей нельмы.

судно
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
судно

Данная акция по зарыблению была осуществлена в рамках компенсационных мер. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, молодняк был выращен на Норильском рыбоводно-инкубационном заводе.

Нельма представляет собой ценную промысловую рыбу, принадлежащую к семейству лососевых и являющуюся подвидом белорыбицы. Она обитает в бассейне Северного Ледовитого океана. Эта рыба может быть полупроходной или пресноводной, достигая в длину до 1,3 метра, а ее вес может составлять до 30 кг.

По словам экспертов, нерест у нельмы происходит в осенний период. Самки мечут от 125 до 420 тысяч икринок. В рацион этого вида входят такие рыбы, как корюшка, ряпушка, а также молодь сиговых, карповых и окуневых.

Уточнения

Не́рест — сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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