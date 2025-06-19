Парижский авиасалон: как катастрофа Air India повлияла на Boeing и Airbus

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во время крушения рейса 171 Air India был активирован "аварийный генератор". Этот факт вызвал вопросы относительно надлежащей работы двигателей непосредственно перед взлетом.

Фото: Wikipedia by Kentaro Iemoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Boeing-787

Аварийный генератор, часто называемый "турбиной набегающего потока", предназначен для обеспечения электроэнергией в критических ситуациях. Поскольку в штатном режиме энергоснабжение осуществляется двигателями, активация турбины указывает на потенциальный отказ двигателей. Однако, как отмечает консультант по авиационной безопасности Энтони Брикхаус, такое событие "крайне нетипично". Расследование продолжается, и, возможно, в будущем будут получены более точные результаты.

Парижский авиасалон стал непростым испытанием для Boeing, которому пришлось занять сдержанную позицию из-за катастрофы Air India, возможной причиной которой могла стать ошибка компании.

Между тем Airbus активно заключал сделки, получив заказы на 16 самолетов от двух авиакомпаний на третий день мероприятия. Всего Airbus получил 148 заказов, и еще 258 потенциальных заказов могут последовать позже.

Сообщается, что Boeing заключил несколько сделок на авиасалоне, но отложил объявления из-за крушения Air India, пишет tipranks.

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