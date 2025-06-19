Инвестирование с молодого возраста: почему это так важно

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно недавнему исследованию, женщины начинают инвестировать в среднем в 31 год.

Фото: freepik by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка считает деньги

Почти все опрошенные женщины-инвесторы (90%) заявили, что "находятся на правильном пути" к достижению своих финансовых целей.

Однако 85% разделяют общее сожаление — они хотели бы начать инвестировать в более раннем возрасте, как показало исследование.

"Начинайте копить, пока вы молоды, потому что у вас есть много лет для роста ваших денег", — говорит Кэролин МакКланахан, член Финансового консультативного совета CNBC.

Ранний старт в инвестировании использует силу сложного процента. Сложный процент означает, что ваши деньги приносят процент как от первоначальной суммы, которую вы инвестируете, так и от процентов, которые вы уже заработали, поясняет Джинни Биднер, управляющий директор и глава сети филиалов Charles Schwab.

Важно не только хорошо начать. Сохранение инвестиций во время серьезных колебаний рынка и соблюдение вашего плана имеют важное значение для достижения ваших финансовых целей, пишет CNBC.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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